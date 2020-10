Is dít nu de allersnelste productieauto ter wereld? - Autoblog.nl

Het record voor allersnelste productieauto is misschien weer verbroken.

In de echte wereld heb je er niet zo heel veel aan, maar het blijft leuk om mee te pronken. ‘Mijn auto is de allersnelste productieauto ter wereld’. Natuurlijk zullen niet heel veel mensen daar daadwerkelijk mee kunnen pronken, maar toch. Op dit moment is de Koenigsegg Agera RS de recordhouder, met een snelheid van 447 km/u.

Er zijn echter continu autofabrikanten die zeggen dat record te willen afpakken. Neem Bugatti, die de huidige wedstrijd eigenlijk startte met de Veyron. Een andere deelnemer aan de recordrace is SSC met de Tuatara. Deze bolide heeft een twinturbo-5,9 liter-V8 onder de motorkap, die 1774 pk kan leveren als er E85 wordt getankt. Daarmee kan de auto – naar eigen zeggen – een topsnelheid van 483 km/u raken.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat moet je dan nog wel in de praktijk zien neer te zetten. Welnu, volgens CarScoops is dat precies wat ze hebben gedaan. Afgelopen weekend had SSC een stuk weg in de staat Nevada af laten zetten, om daar een recordpoging te doen voor de allersnelste productieauto ter wereld. Volgens een anonieme tipgever heeft SSC het record van de Koenigsegg daarbij weten te verbreken.

Of dat daadwerkelijk is gelukt? SSC heeft een verklaring tegenover CarScoops gegeven, waarin ze de recordpoging niet willen bevestigen of ontkennen. “Wanneer de tijd rijp is, zullen we in contact komen voor nieuws.” Mogelijk wil SSC eerst de gemaakte beelden van afgelopen weekend bekijken en er een kek filmpje van maken, voor ze deze aan de buitenwereld laten zien. Of de Tuatara blijkt een beschamende faal te zijn. Welk van de twee het is? Binnenkort horen we misschien wel meer.