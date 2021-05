Dit is de snelste auto ter wereld, maar dan agressiever - Autoblog.nl

De SSC Tuatara Striker is er voor degenen die de snelste auto ter wereld wat braafjes vinden.

SSC heeft bij lange na niet de naamsbekendheid die Bugatti heeft, maar ze bouwden al wel tot twee keer toe de snelste productieauto ter wereld. Rondom dat laatste record is veel te doen geweest en niet direct in positieve zin. Maar dat heeft SSC wel weer meer naamsbekendheid bezorgd. Negatieve publiciteit is immers ook publiciteit, volgens het welbekende PR-credo.

De auto waar het allemaal om draaide bij het nieuwe record was de SSC Tuatara. Die kennen we al heel lang. Het duurde namelijk eindeloos voor het überhaupt tot een recordpoging kwam. De Tuatara werd al in 2011 voor het eerst gepresenteerd.

Het heeft even geduurd, maar de SSC Tuatara is nu dus de snelste productieauto ter wereld. De eerste claim is weliswaar met de grond gelijkgemaakt, maar bij een latere poging is alsnog het record verbroken. De auto deed in twee richtingen een ‘top speed run’ en bereikte een gemiddelde van 455,3 km/u. Genoeg om de 447,19 km/u van de Agera te overtreffen. Hoewel het verschil een stuk kleiner was dan SSC ons aanvankelijk wilde doen geloven.

Nu SSC het record eindelijk in handen heeft is de tijd rijp voor de volgende stap. SSC presenteert nu twee nieuwe varianten van de Tuatara. Dat hoort er ten slotte ook bij als hypercarfabrikant.

De eerste versie is de Tuatara Striker. Dankzij gewijzigde aerodynamica is de downforce drie keer zo groot geworden. Dat is in ieder geval wat SSC claimt. Bij 260 km/u zou er maar liefst 500 kg aan neerwaartse druk gegenereerd worden. Dit is onder andere mogelijk omdat de Tuatara nu in plaats van twee vinnen een serieuze spoiler heeft. Op een hogere topsnelheid hoef je niet te rekenen. In plaats daarvan is de Striker meer gericht op circuitwerk.

De Striker is nog wel gewoon straatlegaal, maar dat geldt niet voor de andere versie: de Tuatara Agressor. Deze versie is uitsluitend bedoeld voor het circuit. Dit opent uiteraard meer mogelijkheden. Klanten kunnen het daarom zo gek maken als ze willen met deze auto. Als je 1.750 pk bijvoorbeeld wat mager vindt, kan SSC desgewenst 2.200 pk uit de twinturbo V8 persen.

Van de Agressor geeft SSC helaas geen plaatjes. Je moet het zien als een Striker die je zelf verder kunt personaliseren. Van de Agressor zullen er maar 10 stuks gebouwd worden. Van de ‘normale’ SSC Tuatara zullen er, inclusief de Striker, 100 gebouwd worden. Mits SSC nog zoveel gegadigden weet te vinden na het hele debacle.