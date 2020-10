Volkswagen Golf GTI Clubsport is de ultieme Golf - Autoblog.nl

Hoe lang het de ultieme Golf blijft is vraag twee, maar voor nu is deze GTI Clubsport de snelste Golf.

De saaie varianten van de Golf 8 hebben we al voorbij zien komen en we zijn inmiddels toegekomen aan de spannende varianten. Wouter reed al in de Golf GTI en die wist hem wederom de nodige lol te bezorgen. Het blijft echter niet bij de GTI. Volkswagen presenteert nu de volgende hete Golf, die potentieel een nog grotere glimlach op je gezicht kan toveren.

Clubsport

Degenen die met smart zaten te wachten op de Golf R moeten nog even langer geduld hebben, want hier is eerst de Golf GTI Clubsport. Volkswagen introduceerde dit label voor het eerst in 2016, ter ere van het 40-jarig bestaan van de GTI. Deze Clubsport kreeg toen 265 pk, of zelfs 290 pk met de boost-functie. Datzelfde jaar volgde er ook nog een Clubsport S, die zonder boost-functie aan 310 pk kwam. De Golf 7 kreeg ook een soortgelijke variant, maar die heette dan weer de TCR. Die kreeg 290 pk.

Vermogen

Om de verwarring qua performance-versies van de Golf compleet te maken keert Volkswagen nu weer terug naar de benaming Clubsport. Deze variant wordt dus gepositioneerd tussen de GTI en de R. De Volkswagen Golf GTI Clubsport heeft een vermogen van 300 pk gekregen. Dat is net genoeg om de TCR te overtreffen, maar ook weer net niet zoveel dat er geen ruimte meer is voor een R.

Stevige upgrade

Aangezien de standaard GTI 245 pk heeft, is dit desondanks best een stevige upgrade. Het koppel van de viercilinder is gestegen naar 400 Nm, waar dat eerst 370 Nm was. De Golf sprint nu in minder dan 6 seconden naar de 100 km/u. Qua topsnelheid ga je geen verschil merken, want bij 250 km/u loop je nog steeds tegen de begrenzer aan.

Bijgeschaafd

Volkswagen heeft het niet gelaten bij het opkrikken van het vermogen. Integendeel, de Golf GTI is op diverse andere punten bijgeschaafd. Zo heeft de GTI minder camber (oftewel: meer negatief camber) op de vooras gekregen en is de stuurrespons directer gemaakt. Ook is de Clubsport voorzien van grotere remmen. Aan de zeventraps DSG-bak is niets veranderd.

Vehicle Dynamics Manager

Aan de nieuwe Vehicle Dynamics Manager waar de GTI over beschikt is wel wat veranderd. Dit centrale systeem stuurt in de normale GTI al onder meer ABS, ESP, het elektronische XDS-differentieel en de optionele adaptieve dempers aan. Bij de Clubsport is nu ook het mechanische sperdifferentieel, waar de GTI standaard over beschikt, meegenomen in het systeem.

Benny Leuchter

Of de Golf door alle aanpassingen een beetje vlot stuurt? Daarvan kun je alvast een indruk krijgen in de onderstaande video. De man achter het stuur is Benny Leuchter, die in 2016 een rondetijd van 7:49.21 neerzette op de Nürburgring met een Clubsport S. Dat was genoeg om het ronderecord voor voorwielaangedreven auto’s te verbreken.

Exterieur

Zoals gezegd heeft de Golf GTI met de Clubsport een stevige upgrade gekregen, dus dat mag je ook terugzien in het uiterlijk. Dat zit wel snor: de Clubsport vrij makkelijk te herkennen als Clubsport. Om met de voorkant te beginnen: de grille wordt nu omgeven door een dikke matzwarte rand die doorloopt over de zijkant en aansluit op de striping. De onderrand van de grille in carrosseriekleur loopt niet door zoals bij de reguliere GTI, maar buigt naar boven ter hoogte van de koplampen.

Aan de achterkant treffen we een flinke spoiler aan. De uitlaten zijn iets ovaler van vorm en staan verder naar buiten. Verder heeft de Clubsport ook een heuse diffuser gekregen. De Clubsport beschikt standaard over 18 inch vijfspaaksvelgen en is optioneel met 19 inch sloffen te krijgen. Al met al hoef je de tuningcatalogus niet meer open te slaan als je deze Golf besteld.

Interieur

Aan het exterieur is er dus het nodige aangepast, maar dat geldt niet voor het interieur. De rode accenten en het sportstuur tref je namelijk ook in de normale Golf GTI aan. De Red Light District-verlichting die je ziet is ook op een huis-tuin-en-keuken-Golf te krijgen onder de noemer sfeerverlichting.

Wat de Volkswagen Golf GTI Clubsport moet gaan kosten is nog niet bekend. Ter indicatie: de reguliere Golf GTI is er vanaf €48.335. Voor degenen die een Clubsport te min vinden: er zit ook nog een Golf R in de pijplijn, die waarschijnlijk 333 pk gaat krijgen.