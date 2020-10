Elektrische auto's tunen: wat zijn de mogelijkheden? - Autoblog.nl

Nu er steeds meer elektrische auto’s komen moeten tuners zichzelf opnieuw gaan uitvinden.

Als je een benzineauto bezit en je hebt behoefte aan wat meer power dan zijn er mogelijkheden genoeg. Van chiptuning tot grondige mechanische aanpassingen: er is altijd meer vermogen uit je motor te peuteren. Getunede auto’s komen dan ook met grote regelmaat voorbij hier op Autoblog. 800 pk in een AMG, daar kijkt niemand meer van op. Maar hoe zit het eigenlijk met elektrische auto’s qua tuning?

Ook bij een elektrische aandrijflijn is het natuurlijk mogelijk om er meer vermogen uit te halen. Dat wordt alleen wel een heel ander verhaal dan bij een verbrandingsmotor. De gevestigde orde wat betreft tuners moet daarom op zoek naar nieuwe manieren om auto’s op te voeren.

Je kunt je altijd al afvragen wat de meerwaarde is van tuning, maar bij elektrische auto’s is dat zeker het geval. EV’s zijn vaak namelijk al bloedsnel, in ieder geval wat de acceleratie betreft. Daar komt bij dat je met extra vermogen de actieradius om zeep helpt. Bij benzineauto’s is tuning natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het verbruik, maar daar heb je wel een grotere marge qua actieradius.

Software

Goed, laten we aannemen dat je behoefte hebt aan meer vermogen. Ten eerste is het dan mogelijk om aan de software te prutsen en op die manier meer vermogen tevoorschijn te toveren. In zekere zin is dit nog makkelijker bij een elektrische auto’s dan bij een conventionele auto. Tesla kan namelijk gewoon over-the-air een auto sneller maken.

Als Tesla het kan moet een handige hacker dat ook kunnen, zou je denken. Dat is ook het geval: een Canadees bedrijf is er in geslaagd de code te kraken en biedt een upgrade aan voor de Model 3 en Model Y. Dit kan helaas niet over-the-air, dus komt er een stukje hardware aan te pas in de vorm van een module die je zelf eenvoudig kunt aansluiten.

Hardware

Over hardware gesproken: wat valt er allemaal te upgraden aan een elektrische aandrijflijn qua hardware? Bij een conventionele auto zijn er genoeg onderdelen die aangepast kunnen worden om meer vermogen te krijgen. Bij een elektromotor is het een stuk minder eenvoudig om winst te behalen op dit gebied. Het is namelijk een buitengewoon complex systeem, waarbij alle elementen op elkaar afgestemd zijn. Ook licht het gevaar van oververhitting al heel snel op de loer.

Zelf hieraan gaan rotzooien is dus sowieso geen optie, nog even afgezien van risico op elektrocutie. Ook voor professionele tuners is dit echter een lastige opgave. Er zijn in theorie wel genoeg zaken die opgewaardeerd kunnen worden. Dit kan uiteenlopen van kabels die een hoger voltage aankunnen tot het toevoegen van een extra elektromotor. Tuners zien hier momenteel echter nog geen brood in, want in de praktijk worden dergelijke hardware-aanpassingen nog niet of nauwelijks uitgevoerd.

Wat je eventueel nog wel kunt proberen als je heel handig bent: een engine swap. Dan hebben we het niet over een klassieke 911 in een EV veranderen, maar bijvoorbeeld over een Golf GTE-aandrijflijn in een Twizy gooien:

Mogelijkheden op dit moment

De minder serieuze pogingen even buiten beschouwen latend: er is momenteel niet veel te krijgen bij de grote tuners als het gaat om EV-tuning. Er zijn al wel aardig wat tuners die elektrische auto’s onder handen hebben genomen, maar het gaat dan iedere keer puur om optische tuning, of oneerbiedig gezegd: tupperware tuning. Denk bijvoorbeeld aan de RevoZport-kit voor Tesla en de Prior Design-kit voor de Taycan.

Mercedes en Smart

Motorische tuning voor EV’s is nog heel zeldzaam. Een van de weinige tuners die zich aan elektrische auto’s waagt is Brabus. Zij hebben bijvoorbeeld de Mercedes EQC onder handen genomen. Het vermogen heeft een bescheiden boost gekregen en bedraagt nu 422 pk in plaats van 408 pk. Het koppel is gestegen van 760 Nm naar 830 Nm. Dat zijn dus niet de spectaculaire waardestijgingen die we gewend zijn bij de benzineauto’s van de Duitse Mercedes-veredelaar.

Brabus EQC

Brabus Smart

Tuning is niet alleen voorbehouden aan EV’s uit de hogere segmenten. Brabus biedt namelijk ook tuning aan voor de elektrische Smart (wat tegenwoordig een pleonamse is). Het vermogen steeg van 82 pk naar 92 pk en het koppel van 180 Nm naar 190 Nm. Veel gekker dan dat moet je ook niet maken, want de standaard actieradius van 160 km is al niet om over naar huis te schrijven. Brabus was er trouwens heel vroeg bij met EV-tuning, want in 2008 namen ze al de Tesla Roadster onderhanden. Ze brandden toen alleen nog niet hun vingers aan de aandrijflijn.

Tesla

Momenteel houdt Brabus zich niet meer bezig met Tesla, los van de bodykit die dochteronderneming Startech voor de Model 3 heeft. Voor een motorische upgrade van je Tesla kun je wél terecht bij Ingenext, de Canadese toko waar we het eerder in dit artikel over hadden. Hun upgrade waarbij je 50 pk extra krijgt is in principe dezelfde upgrade die je ook bij Tesla kunt krijgen onder de naam Acceleration Boost. Het voordeel is dat je bij Ingenext maar de helft betaalt. Naast de Boost 50 bieden de Canadezen ook de Ghost Upgrade aan. Daarmee kun je een normale Model 3 Dual Motor omtoveren tot een Model 3 Performance met maar liefst 150 pk extra.

Dat klinkt allemaal leuk, maar je loopt wel het risico dat je ruzie krijgt met Tesla. Als er bijvoorbeeld een Tesla-monteur aan je auto komt doe je er goed aan de module tijdelijk te verwijderen. Tesla maakte de ingreep ook incompatibel met software-updates, maar dat heeft Ingenext alweer gefixt via een patch. Het is alleen de vraag hoe lang ze dit kat-en-muisspelletje vol kunnen houden.

Jaguar

Jaguar I-Pace-rijders hebben op niet al te lange termijn waarschijnlijk ook de mogelijkheid om hun auto een boost te geven. Jaguar-tuner Lister heeft namelijk een upgrade aangekondigd. Naast optische aanpassingen en een gewichtsbesparing van 100 kg zal hun I-Pace ook een softwarematige upgrade krijgen. Details hebben ze nog niet vrijgegeven, behalve dat 0-60 mph mogelijk moet zijn in 4 seconden. Deze ‘Race Pace’ is daarmee ongeveer 0,5 seconden sneller dan een reguliere I-Pace.

De eerste voorzichtige stappen worden dus al gezet als het gaat om tuning van elektrische auto’s. Naarmate tuners hun expertise op dit vlak uitbreiden zal er ongetwijfeld meer mogelijk worden in de nabije toekomst.

Als er nog lezers zijn die hun EV op een andere wijze hebben getuned. Laat het hieronder vooral weten.