Dit is de minst betrouwbare Land Cruiser ter wereld

De minst betrouwbare Land Cruiser is alsnog heel betrouwbaar? Of moeten we twijfelen aan het ‘Land Cruiser’ gehalte? (spoiler alert: ja).

De Toyota Land Cruiser is met recht een icoon te noemen. Het is een van de weinige auto’s die nog echt gebouwd wordt om daadwerkelijk te gebruiken waarvoor deze is bedoeld. Nee, daar bedoelen we niet Nederlanders mee die op ballonbanden en snorkels door de files slenteren en hooguit een drempel in Capelle aan de IJssel mogen trotseren.

Als je gaat reizen naar gebieden waar de infrastructuur minder op orde is dan in Nederland, zie je ineens overal Land Cruisers van allerlei pluimage. Van heel basic en oud tot supernieuw en luxe. Dat zijn niet alleen occasions, want op sommige markten kun je ook nog oude types Land Cruisers nieuw kopen. Nu is het vrij logisch: de meest moderne en luxe exemplaren zijn het duurst.

Imitatie

Tenzij je kiest voor imitatie. Gelukkig kan de Chinese firma Great Wall Motors daarin voorzien met de Tank 500. Het is overigens geen regelrechte kopie, maar het mag duidelijk zijn waar Great Wall de inspiratie heeft opgedaan. In technisch opzicht overigens ook. Daarmee bedoelen we niet automatisch te zeggen dat de betrouwbaarheid op hetzelfde (zeldzaam hoge) niveau staat. Nee, het gaat om de opbouw, de Tank 500 staat ook op een ladderchassis met daarop het koetswerk gemonteerd.

Dat pas je alleen toe als je een werkpaard wilt bouwen. Qua verfijning, prestaties, comfort en verbruik is het niet het meest handige uitgangspunt. Echter, voor in het terrein is het ideaal. De Tank 500 heeft een rijhoogte van 22,4 centimeter. De auto is dusdanig gebouwd dat je plassen tot 80 centimeter diep gewoon kunt nemen. De hellingshoek vóóor is 29,6 graden, achter is de hellingshoek 24 graden.

Minst betrouwbare Land Cruiser (met fraaier interieur!)

We zeggen weliswaar minst betrouwbare Land Cruiser (voor komisch effect), maar er zijn twee punten waar de Great Wall Tank 500 heel goed scoort. Ten eerste dat interieur. Dat ziet er bijzonder gaaf, gelikt en geweldig uit. Hoe tof een Land Cruiser ook is, het interieur is daar functioneel. Hier zien we wat Volvo- en Mercedes-invloeden, maar daar kan alleen Tim Hartman ‘boos’ over zijn. Nog een voordeeltje, de Tank 500 zal omgerekend zo’n 40.000 euro gaan kosten. Daar heb je in Nederland een Honda HR-V 1.5 Executive voor.

Qua techniek is het zeker niet een astmatische 1.5. Integendeel, je krijgt het dubbele! Onder de kap vinden we een 3.0 V6 met twee turbo’s, goed voor 353 pk en 500 Nm. Om het verbruik te drukken, zit er tussen motor en transmissie een 48V-generator. Overigens staan goedkopere viercilinders (waaronder een diesel) hoogstwaarschijnlijk op de planning. De auto komt niet naar Europa, maar stiekem hopen we dat de Tank 500 een kansje kan krijgen.