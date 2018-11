Is garantie op je auto nog steeds belangrijk?

Auto's gaan niet meer kapot, toch?

Auto’s worden beter en beter. Veiligheid, rijeigenschappen, prestaties en techniek ontwikkelen zich in rap tempo. De tijden dat je een 10 jaar oude auto naar de sloop moest brengen, omdat deze tot de draad versleten was, zijn écht voorbij. Ook zijn de onderhoudsintervallen véél langer dan pak ‘m beet 10 jaar geleden. Kortom, je zou denken: “is garantie op mijn auto nog wel van belang?” We zochten het voor je uit.

Garantie

Om maar met de deur in huis te vallen: jazeker, garantie is wel degelijk van belang. Auto’s worden steeds complexer. Daarom is het handig om met je auto naar een merkdealer te gaan. Die kent jouw auto het beste. Als je bijvoorbeeld een SEAT bij de dealer in onderhoud brengt, dan krijg je vier jaar garantie op de auto reparatie. Dat scheelt een hoop zorgen. Na een servicebeurt bij merkdealers maak je daarbij vaak automatisch aanspraak op extra diensten.

Bij SEAT heb je na een onderhoudsbeurt bijvoorbeeld automatisch recht op gratis Mobiliteitsservice. Zo sturen ze bij pech onderweg een specialist naar je toe die je komt helpen. Niet alleen in Nederland, maar in bijna heel Europa. Mocht de specialist de auto niet direct kunnen repareren, dan krijg je een vervangende auto mee. Kijk, dit soort pechhulp heb je niet bij een universele garage die je veel succes wenst.

Onderhoud

Nu horen we je denken: “Ik heb een auto, maar deze is nog niet in onderhoud bij een officiële merkdealer.” Een aantal merken hebben daarom een zogenaamde Welkomstcheck. Bij deze check wordt de auto geheel nagelopen om de technische staat in beeld te krijgen. Ook erg handig voor mensen die bijvoorbeeld een auto hebben gekocht via een universele garage of particulier. Dan weet je heel snel wat voor vlees je in de kuip hebt en wat de onderhoudskosten zijn om de auto weer in topconditie te krijgen. Ontdek hier op welke 30 punten je auto wordt gecheckt bij de Welkomstcheck van SEAT.

Merkgarage

Dat waren al een paar redenen om de auto bij de merkdealer in onderhoud te doen, maar daar houdt het niet op. Het is natuurlijk vrij logisch dat de medewerkers van een merkgarage door hun specifieke vakmanschap omtrent het merk de betreffende auto het beste kennen. Natuurlijk zijn er genoeg universele garages met redelijke kennis van zaken, maar de merkgarage kent écht alle aspecten van de auto. Dit biedt nog een voordeel: omdat de monteur de auto’s van haver tot gort kent, kan hij tijd besparen. Dat scheelt vervolgens weer op de rekening. Daarnaast heeft een merk-medewerker de beschikking over alle specialistische apparatuur en gereedschappen.

Restwaarde

Ook bij de SEAT Service vestigingen is dit het geval, deze garages zullen enkel originele onderdelen gebruiken. Die passen immers het best bij je auto en daardoor kan SEAT er dus garant voor staan dat jouw auto echt een SEAT blijft. SEAT is open over hun onderhoudsprijzen. Bekijk de prijzen per model of vul je kenteken in en bekijk specifieke prijzen voor jouw SEAT.

Maar daar houden de voordelen niet op. Een auto in onderhoud brengen bij de merkgarage levert nog wat op ook. Denk namelijk aan de restwaarde van je auto. Een auto die onderhouden is door de dealer is gewoonweg meer waard dan een identieke auto die bij een universele garage in onderhoud is geweest. Omdat er alleen merk-specialisten aan de auto hebben gewerkt, is de kans op bedrijfszekerheid verreweg het grootst, daarmee de afschrijving van de auto lager, en dus ook de inruilwaarde of verkoopwaarde hoger.