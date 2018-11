F40 Tribute is bijna mooier dan het origineel

Bijna natuurlijk. Maar potjandorie wat een booty.

De Ferrari F40 is een van de meest magische auto’s ter wereld. Daar zijn heel erg veel redenen voor. Het is een van de laatste auto’s waarvoor Enzo Ferrari zijn goedkeuring gaf. Het is een van de meest compromisloze straatauto’s. De term ‘race auto voor de openbare weg’ wordt veel te vaak gebezigd, maar voor de Ferrari F40 dekt het heel aardig de lading. De F40 is ook zo’n auto die door elke autojournalist de hemel wordt in geprezen. Veel perfecter dan dit wordt het niet.

Ondanks dat de bijna 500 pk sterke F40 enorm snel is, is dat nooit echt de USP geweest van de auto. Het waren de ongefilterde sensaties. Ook het uiterlijk mag er zijn. De F40 was eenvoudig, strak en stoer. Met name die spoiler is gewoonweg iconisch te noemen. Ook is alles aan de F40 functioneel. De spoiler en NACA-ducts zijn niet alleen gaaf om te zien, ze hebben ook daadwerkelijk een functie. Zo’n kunstwerkje nóg een keer ontwerpen is geen sinecure, dat zou blijken met het verschijnen van de verschrikkelijk lelijke Ferrari F50. Die auto haalde het absoluut niet bij zijn voorganger.

Dat vond Samir Sadhikov waarschijnlijk ook. Hij creëerde namelijk een waardig opvolger voor de Ferrari F40 Tribute, vernoemd naar het beste liedje ter wereld. Natuurlijk zijn het renders en geen officiële persfoto’s. Het lijkt er echter wel bijna op. Aan de voorkant zijn de verwantschappen te zijn met de LaFerrari. De zij- en achterkant zijn uniek en verschrikkelijk fraai. Nu zie je ook wat al die auto’s missen: een fatsoenlijke achterspoiler. Ja, bij de LaFerrari (en consorten) komen de spoilers naar boven wanneer nodig, maar zo’n vast exemplaar is design-technisch een welkome aanvulling.

De velgen zijn natuurlijk een maatje te groot, maar wel een eerbetoon aan de vijfspaak velgen van de F40. Opvallend zijn de uitlaten. Twee grote en een klein in het midden, net als de F40. Het verschil is alleen dat ze bij de Tribute verticaal opgesteld staan, niet horizontaal, zoals bij het origineel. Uiteraard zal het bij deze renders blijven, maar mocht er een coachbuilder zijn die een LaFerrari nog unieker wil maken: neem dit voorbeeld.