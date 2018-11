Lubach zet rekeningrijden terug op de kaart

Het (eeuwige) discussiëren kan weer beginnen.

De laatste maanden is het eigenlijk best wel stil rondom rekeningrijden, maar het kwam gister weer eens onder de aandacht bij het televisieprogramma Zondag met Lubach. Het programma stelt maatschappelijke kwesties aan de haak en geregeld galmen de onderwerpen nog na, zelfs op Het Binnenhof.

Presentator Arjen Lubach is groot voorstander van kilometerheffing, of ‘vroempoen’, zoals hij het zelf noemt. Om het item weer onder de aandacht te brengen, werken Radio Veronica, NPO Radio 2, NPO 3FM, Radio 538, Radio 10 en Qmusic mee aan een actie van Lubach. Vandaag zal na het oplezen van de files tijdens de spits op deze zenders een kort spotje te horen zijn van de programmamaker. Lubach pleit voor de invoering van rekeningrijden tijdens de spits, mits er ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting (MRB).

Over de voor- en tegens wordt al tientallen jaren gediscussieerd. Wie veel op de weg is en zelf voor die kosten moet betalen zal fel tegen zijn. Een autoliefhebber met meerdere auto’s kan juist weer voor zijn. Wie bijvoorbeeld één of twee hobbyauto’s bezit en deze niet heeft geschorst moet elk kwartaal MRB aftikken, ook al is er in dat kwartaal maar vier keer gereden. Betreft het een zware auto, dan kan die belasting jaarlijks nog flink oplopen ook. In dat opzicht is rekeningrijden juist aantrekkelijk.

Wat Lubach betreft moet er eens serieus worden gekeken naar kilometerheffing tijdens de spits. Dit zou de files drastisch kunnen verminderen, omdat niet iedereen zin heeft om te betalen om op een bepaald traject te rijden. Niet dat in de file staan kosteloos is. Integendeel, de transportsector is jaarlijks miljoenen kwijt aan economische schade. Bovendien ben je als automobilist tijd én geld kwijt aan brandstof.

Of het kabinet zich ook maar iets gaat aantrekken van het tv-item is nog maar de vraag. De VVD en CDA hebben al meerdere keren aangegeven niets te voelen voor rekeningrijden, in welke vorm dan ook. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zet juist 20 miljard euro opzij om 1.000 kilometer meer asfalt te realiseren.