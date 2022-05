Is het BMW 7 Serie designprobleem zo opgelost?

Het ziet er in elk geval een stukje strakker uit. In combinatie met de E32-esque achterzijde lijkt het 7 Serie designprobleem zo opgelost te zijn.

De nieuwe BMW 7 Serie (G70) weet de tongen goed los te maken. Er zijn mensen die de auto hondslelijk vinden. Anderen vinden daarentegen weer afgrijselijk.

En dan zit er ook een gematigde groep mensen die de nieuwe Siebener niet om aan te gluren vinden. Het is een BMW-dingetje om de achterban compleet in het harnas te jagen met de meest wonderlijke ontwerpen.

BMW 7 Serie designprobleem

Om heel eerlijk te zijn, ondergetekende vindt ‘m nog niet eens zo heel erg. Het is een redelijk clean ontwerp. Zeker schuin van achteren is het geen onaardige auto. Waarschijnlijk toont ‘ie in het echt in de juiste uitvoering al een stuk beter. Alleen wat te doen met die neus?

Nou, daar heeft een Instagrammert een oplossing voor. Ditmaal is het het werk van Sugar Design. Wat ‘ie heeft gedaan is eigenlijk vrij simpel. Het complete design is gelijk, alleen de neus heeft een flinke opfrisbeurt gekregen.

Daarbij liet Sugar Design (zo heeft zijn moeder hem niet genoemd) zich inspireren door de 7 Series van weleer, specifiek de Siebeners met de Sharknose. Dat zijn inderdaad verreweg de mooiste c.q. de meest herkenbare BMW’s. Voor de aspirant-kenners, we hebben het over de E23 en de E32.

Vier koplampen!

In dit geval zijn er vier koplampen, twee ‘nieren’ en een vrij eenvoudige gestileerde bumper. Nu is BMW een bloedcommercieel bedrijf dat in eerste instantie gewoon winst wil maken voor de Familie Quandt en hun vrindjes. En daar is helemaal niets mee. Dus reken er maar op dat de lelijke 7 Serie-neus een bewuste keuze is geweest en gewoon geld zal opleveren.

Maar wat geld oplevert, is niet altijd interessant of mooi. Maar wij zijn wel benieuwd waar jouw voorkeur naar uit gaat. De creatie van Sugar Design of de optische migraine die BMW ‘de voorkant’ noemt? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Youngtimer met BMW V12: dit zijn er 7 op een rij!