Mazda CX-60 Plug-in Hybrid – rijtest en video

Een PHEV is voor de meeste andere automerken al lang de normaalste zaak van de wereld. Voor Mazda niet. De nieuwe Mazda CX-60 Plug-in Hybrid in deze rijtest is de eerste stekkerhybride van de Japanners.

SUV’s van Mazda

SUV’s, suv’s en nog eens suv’s. Mazda zet er door de aanhoudende populariteit wereldwijd vol op in. Bekende voorbeelden zijn de CX-3, CX-30, CX-5 en MX-30. De CX-3 is inmiddels met pensioen, hetzelfde gaat binnen afzienbare tijd gebeuren met de CX-5. De CX-60 moet dat gat in de line-up van Mazda opvullen. Mazda komt ook met een grotere CX-80 als volwaardige zevenzitter. Ook die krijgt een plug-in hybride aandrijflijn. Daarover in de nabije toekomst meer.

Er komen ook zes-in-lijn varianten

En geloof het of niet, maar van de CX-60 en CX-80 verschijnen ook versies met zes-in lijn verbrandingsmotoren. Wat heeft Mazda in petto? In ieder geval een 3.0-liter e-Skyactiv X zes-in-lijn benzinemotor alsook een 3.3-liter Skyactiv-D dieselmotor waarbij de cilinder in lijn zijn geplaatst. Al deze zes-in-lijn motoren hebben 48V mild-hybride techniek om de verbrandingsmotor een extra zetje in de rug te geven, maar ook om energie terug te winnen bij uitrollen.

Altijd een 8-traps automaat

Alle aandrijflijnen van de CX-60 hebben een nieuw ontwikkelde achttraps automaat met meervoudige plaatkoppeling en een geïntegreerde elektromotor/generator. De PHEV heeft altijd permanente vierwielaandrijving, alleen de e-Skyactiv D-dieselmotor en e-Skyactiv X-benzinemotor hebben standaard achterwielaandrijving, AWD is optioneel. Probeert Mazda hier BMW af te troeven? Daar lijkt het wel op.

Mazda CX-60 PHEV met AWD

De zes-in-lijn benzinemotor – die ook in lengterichting is geplaatst – willen we natuurlijk ontzettend graag aan de tand voelen, maar tijdens onze eerste kennismaking met de nieuwe Mazda CX-60 was enkel de plug-in hybride met permanente vierwielaandrijving beschikbaar. Ook geen straf, want het is de krachtigste Mazda ooit als we autosportmodellen buiten beschouwing laten.

Aandrijflijn CX-60 Plug-in Hybrid

De Mazda CX-60 Plug-in Hybrid heeft een 191 pk en 261 Nm sterke 2,5-liter viercilinder benzinemotor, aangevuld met een 175 pk en 270 Nm sterke elektromotor en een 17,8 kWh lithium-ion batterij. Het systeemvermogen komt uit op 327 pk met een fors koppel van 500 Nm, beide beschikbaar tussen 1.500 tot 3.000 toeren per minuut.

Spicy prestaties

De prestaties van Mazda’s nieuwe CX-60 Plug-in Hybrid zijn spicy. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 5,8 seconden en de topsnelheid bedraagt 200 km/u. Het geremde trekvermogen komt uit op een stevige 2.500 kilogram, ook de caravanbezitter kan zijn hart dus ophalen. Rijmodi heeft de CX-60 ook, denk hierbij aan Normal, Sport, Off-Road, Towing en – indien je de PHEV neemt – ook EV om volledig elektrisch te kunnen rijden.

Elektrisch rijden kan ook

Dankzij de vrij grote batterij – die overigens 176 kilogram weegt en tussen de voor- en achteras is geplaatst – kan deze Mazda op papier 63 kilometer volledig elektrisch rijden tot maximaal 100 km/u. Dat betekent ook dat je op papier een gunstige CO2-uitstoot hebt (33 g/km). De BPM-boete valt dus alles mee en dat heeft een gunstige uitwerking op de Nederlandse prijzen. Rijden kan vanaf 51.690 euro voor de basisversie (Prime-Line) tot 57.190 euro voor het absolute topmodel: de Takumi.

Vergeet de Mazda CX-60 Plug-in Hybrid niet op te laden, want anders profiteer je niet van alle voordelen die de aandrijflijn te bieden heeft. Tanken is natuurlijk niet zo moeilijk. Voor het opladen van de batterij dien je rekening te houden met laadtijden die oplopen tot 2 uur en 20 minuten voor 0 tot 100 procent. Je kan namelijk maximaal laden met 7,2 kW (AC 2-fase).

CX-60 is geen kleintje

Klein is de Mazda CX-60 niet. Hij is 4.745 mm lang, 1.890 mm breed en de wielbasis komt uit op een stevige 2,87 meter. Met name door die forse wielbasis heb je aan boord genoeg ruimte om lekker comfortabel te zitten. Ook volwassenen kunnen achterin probleemloos urenlang zitten, want ook daar is geen gebrek aan beenruimte. Een lichtgewicht is de CX-60 dan weer niet. Hij weegt rijklaar minimaal 2.055 kilogram.

Is dat gewicht ook voelbaar in bochten? Dat valt gelukkig alles mee. Mazda weet het voertuiggewicht uitstekend te maskeren. Van echt overhellen is niet echt sprake. Dat komt vooral door de toch wat stugge wielafstelling. Adaptieve dempers heeft de CX-60 niet, dus het onderstel kent slechts een instelling. Wel een kleine kanttekening: wij rijden in prototypes die nog niet volledig zijn uitontwikkeld. Dus als Mazda luistert naar de feedback zouden ze er verstandig aan doen om het onderstel net wat softer te maken. Dat komt de rijkwaliteit ten goede.

Afwerking interieur

Over de afwerking van het interieur hebben we niets te klagen. Mazda gebruikt fraaie, doorgaans zachte kunststoffen. De Mazda CX-60 Takumi – de absolute topversie – heeft zelfs echt esdoornhout aan boord. Doe maar sjiek! De door ons gereden versie had een zwarte interieur-afwerking. Ziet er ook prima uit. Het display van het infotainmentsysteem heeft zoals gewoonlijk bij Mazda geen aanraakfunctie. Want een touchscreen is te afleidend volgens Mazda, dus mag je aan de slag met een draai-selectieknop centraal op de brede middenconsole. Werkt heel intuïtief. Het infotainmentsysteem zelf is overigens niet het beste op de markt. Gelukkig is er draadloze ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto.

Concurrenten Mazda CX-60

Concurrenten heeft de Mazda CX-60 genoeg. Denk maar aan de Suzuki Across Plug-in Hybrid, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, Lynk & Co 01, Citroen C5 Aircross Hybrid4, Opel Grandland X Plug-in Hybrid, Mitsubishi Outlander PHEV, Peugeot 3008 Hybrid4, Jeep Compass 4XE en ga zo maar door. Genoeg keuze dus in dit segment.

Conclusie

Mazda zet met de CX-60 een auto neer die qua rijplezier en afwerking aan de top van zijn segment opereert. Het is bovendien een van de sterkere plug-in hybrides in deze klasse. Knap gedaan dus van Mazda om deze auto op deze manier samen te stellen. Het totaalpakket klopt. Het verstand zegt dat we voor de CX-60 PHEV moeten gaan, maar als we luisteren naar het hart en het Nederlandse fiscale stelsel buiten beschouwing laten, dan wachten we liever nog even op de variant met achterwielaandrijving en zes-in-lijn benzinemotor. Zo’n aandrijflijn is in deze tijden van elektrificatie toch wel extra bijzonder.