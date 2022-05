Onderdelenboer maakt dikste AMG GT van Duitsland

Om de dikste AMG GT van Duitsland te maken, heb je onderdelen nodig. Deze onderdelenboer levert ze.

Zoals jullie weten zijn er twee kale Duitse auto’s in de Autoblog Garage. Een BMW 325d Touring en een Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro. Althans, ze waren behoorlijk kaal bij aanschaf. In de updates kun je lezen dat de BMW inmiddels behoorlijk aangekleed is. Voor de Audi hebben we straks een hele grote update (houd AB in de gaten!). Het voordeel van een Duitse kale auto is dat je overal onderdelen kunt vinden. Voornamelijk bij deze zogenaamde ‘Teile Centers’ vonden we een hele hoop onderdelen van goede kwaliteit in goede staat.

Onderdelenboer

In Duitsland heb je heel veel van dat soort Teile Centers voor veel Duitse merken. In sommige gevallen hebben ze zoveel leuke onderdelen, dat ze daarmee een dikkere auto kunnen maken. Wat te denken van deikste AMG GT van Duitsland? Het is het project van BS Teile Center, een onderdelenboer uit Bucholz (dat is valk boven Hanover).

De basis is een vrij eenvoudige AMG GT, maar daar hebben ze BS Teile Center een nieuwe AMG GT R Pro van gemaakt. Tja, in basis zijn het dezelfde auto’s. Er zijn specifieke onderdelen die het verschil maken. Mede daardoor ziet de auto er niet getuned uit. De Apptech-velgen, de carbon-spoiler: het zijn allemaal onderdelen die Mercedes zelf ook gebruikt.

903 pk

Dat geldt voor bijna alles, behalve voor de motor. Want zoals jullie weten is er een AMG GT Black Series en noemen wij deze auto de dikste. Dat namelijk komt door die motor. De Black Series heeft een V8 met flatplane-krukas met 720 pk. Deze AMG GT van BS Autoteile heeft een V8 met crossplane-krukas, maar dan met een Weistec W.4-upgrade.

Die upgrade omvat een hele hoop ugrades. Denk aan Wagner Intercooler, IPE-downpipes, Weistec hybride-turbo’s en tenslotte een ARMA koolstofvezel luchtinlaat. Het resultaat is een motor die hoogstwaarschijnlijk beter klinkt dan de Black Series. Met 903 pk is ‘ie sowieso sterker dan de Black Series.

Prijzen zijn niet bekend. BSTC werkt namelijk enkel en alleen op aanvraag met dit soort projecten. Je kan het altijd aan hen vragen, uiteraard.

