Is het nieuwe AMG de weg kwijt? Of komt het goed? - Autoblog.nl

Heeft het nieuwe AMG wel een kans van slagen anno 2021?

Meestal besteden we geen aandacht nieuwe reclame-campagnes. Het gaat immers om reclame, wat bijna altijd hetzelfde is. Coole mensen, gave auto’s en hip muziekje eronder. Zo wil jij ook zijn. Dus koop die nieuwe crossover. Nietwaar?

Maar bij AMG is er vandaag eentje gestart. Onder de noemer ‘Are You AMG-Ready?’ gaat Mercedes proberen jou een sportpaketje te verkopen. Of een compleet model. Daarvoor kijken ze terug naar hun verleden. Logisch, want ze hebben nogal wat hoogtepunten.

Het nieuwe AMG

Maar nu komt de vraag: zijn ze de weg kwijt? Het grootste punt van de nieuwe campagne is de nadruk op ‘Luxury Performance’. Leuk, maar dat is iets waarvoor je ook terecht kunt bij zo ongeveer alle premium-merken, tegenwoordig. Een andere punt is de nadruk op E Performance. Nu vragen wij ons af? Gaat dat werken? Dat is ook niet meer nieuw.

Uiteraard, we weten het. AMG zal net als de andere performance-merken wel mee moeten met zijn tijd. Maar als je een heel erg snelle elektrische auto wilt, kun je al jaren bij Tesla terecht. Die zijn nog cooler ook. Ook merken als Audi en Porsche zijn al actief in dit segment. De EQS is onlangs voorgesteld, maar nog niet een ‘AMG’-waardige auto.

Eerst nog PHEV’s

Nog voordat de volledig elektrische AMG’s verschijnen, komen de plug-in hybrides. De eerste die we verwachten is de C63, met naar verluidt 640 pk. Dat vermogen wordt bereikt door vier cilinders en een hoop elektromotoren. Heel erg goed, maar gaat de consument dat wel accepteren? Een enorm belangrijk onderdeel van een Mercedes AMG is dat vuige, ruige karakter. Een iets te nadruk roffelende achtcilinder hóórt immers sinds de jaren ’70 bij de letters A, M en G.

Daarom is het ook des te opmerkelijker met welke auto’s Mercedes de campagne ingaat. De eerste is de Mercedes SLS AMG Electric Drive. Dat zou een geweldige gamechanger voor Mercedes en AMG kunnen zijn geweest. Die SLS was echter zeer beperkt beschikbaar. Daarbij was de actieradius heel erg klein. Naast Der Hammer (de V8 der V8’en) en de GT Black Series (de enige AMG die niet klinkt als een AMG) is de auto om de toekomst voor het submerk te onderstrepen een… G63. Right.

Dan is het woord nu aan jou: wat denk jij?Zijn ze de weg kwijt? Of moeten we gewoon met zijn allen meegaan met de tijd? Of zijn de kenwaarden van AMG perfect te combineren met alternatieve aandrijflijnen? Laat het weten, in de comments!