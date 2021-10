Na flink wat teasers en en andere gelekte afbeeldingen is het dan nu eindelijk officieel. Dit is de nieuwe Mercedes-AMG SL. Een auto die flinke schoenen moet gaan opvullen.

Een nieuwe SL is altijd iets om opgewonden van te worden. Want zeg nou zelf, een SL is een icoon. Of hij nou alleen van Mercedes is, of van Mercedes-AMG, zoals de nieuwe. Ja, de nieuwste creatie van ‘Das Haus’ is in samenwerking gemaakt met de huistuner. Dat betekent dus dat vanaf nu IEDERE SL getooid is in AMG-trim.

En zoals het hoort bij een nieuwe ‘grote’ Mercedes, barst het ook bij deze van de primeurs of andere nieuwigheidjes. Een daarvan is dat de Mercedes-AMG SL voor het eerst sinds 2001 geen stalen klapdak meer heeft. Als het regent kan er gewoon een stoffen dakje worden opgezet. Ziet er mooi uit!

Niet 1, niet 2, maar 3 nieuwe auto’s ineen

We zeiden het al, de nieuwe Mercedes-AMG SL heeft flinke schoenen om te vullen. Het is namelijk de opvolger van 3 andere auto’s. Als eerste volgt hij vanzelfsprekend de vorige generatie SL op. Maar als je in de markt was voor een S-klasse cabrio ben je ook op de SL aangewezen. Hetzelfde geldt voor de AMG GT roadster.

En waarmee weet de nieuwe SL die klanten dan te lokken? Nou, bijvoorbeeld met een achterbankje. Voor het eerst in de geschiedenis van de SL kunnen er ook achterpassagiers mee. Oké, die moeten niet te groot zijn, maar twee kleine kinderen moeten zeker passen.

Verder is deze generatie SL de eerste die standaard vierwielaandrijving heeft. Daarmee krijg je het vermogen tenminste fatsoenlijk op de weg. Ook is de nieuwe Mercedes-AMG SL een stuk groter dan zijn -directe- voorganger. De auto groeide maar liefst 13 centimeter in de lengte en werd 4 centimeter breder.

Dan de laatste primeur, deze nieuwe Mercedes-AMG SL is ook de eerste auto met deze naam die actieve vierwielbesturing heeft. Tot 100 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen, daarboven sturen ze met de voorwielen mee voor een betere rechtuitstabiliteit.

Welke motoren levert Mercedes-AMG in de nieuwe SL?

Goed nieuws voor de liefhebber van de wat dikkere plofmotor. De nieuwe Mercedes-AMG SL is vooralsnog alleen leverbaar met volvette achtcilinders. Die komen in twee smaakjes, de SL 63 4Matic + en de SL 55 4Matic.

In het eerste geval krijg je de -welbekende- 4.0 V8 met 2 turbo’s. Die tovert 585 pk op de weg en de aandrijfkrachten worden middels een 9 versnellingen tellende automaat op het asfalt losgelaten. Daarmee rij je in 3,6 seconden al 100 en houdt het feest pas op bij 315 kilometer per uur.

In de iets minder sterke Mercedes-AMG SL 55 ligt dezelfde 4.0 V8. Alleen levert hij nu 476 pk in plaats van 585. Daarmee is het alsnog een snelle auto, in 3,9 staat 100 op de teller en je kunt doorblazen naar 295.

Ongetwijfeld komen er later ook andere motoren beschikbaar. Mercedes heeft namelijk al gezegd met een hybride E Performance-versie op de proppen te komen. Maar daar moet je nog even op wachten.

Ook op de prijzen moet je helaas nog even wachten, Mercedes heeft deze nog niet bekend gemaakt. Maar dat heeft ook nog niet heel veel haast, de nieuwe Mercedes-AMG SL komt namelijk pas volgend jaar naar Nederland.