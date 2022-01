Is jouw katalysator vorig jaar ook gejat?

Zo nee, dan heb je mazzel. Vorig jaar is namelijk een recordaantal katalysatoren onder auto’s in Nederland vandaan gejat.

Het zijn zware tijden. Niet alleen voor de hard en eerlijk werkende mens, maar ook voor zijn minder ijverige soortgenoot. Je weet wel van dat soort uitschot dat spullen van anderen moet jatten om zijn nieuwe gympies of nektasje te kunnen betalen. Voor hen is het in de coronatijd ook lastiger.

Bijvoorbeeld ouderwets een huis leeg jatten wordt steeds moeilijker. Dankzij Mark en Hugo zit iedereen de hele dag thuis en dat breekt toch net iets minder lekker in. Daarbij komt ook dat de meeste winkels dicht zijn, dus is het ook verdraaid moeilijk om kassa’s leeg te roven. Als er al geld inzit, omdat iedereen moet pinnen tegenwoordig.

Maar gelukkig voor de dieven zijn er nog genoeg andere dingen te jatten. Katalysatoren bijvoorbeeld.

Er zitten dure materialen in een katalysator

Veel mensen weten het niet, maar een katalysator is een mooi stukje techniek. En ze zitten ook nog eens boordevol met dure metalen. Platina bijvoorbeeld. En Rhodium. Jazeker, je kunt met die dure ingrediënten meer dan alleen horloges of andere sieraden maken,

Dat zit zo; deze edelmetalen zorgen voor een chemische reactie zodat de schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen die erlangs komen worden omgezet in koolstofdioxide, stikstof en water. Oftewel, schonere uitlaatgassen en een blije Rob Jetten.

Maar helaas is het besef ook tot het dievengilde doorgedrongen dat er geld met een katalysator valt te verdienen. En omdat die dingen al decennialang voor iedere auto op onze wegen verplicht zijn, hoeven ze er ook niet lang naar te zoeken. En dat doen de dieven ook niet, blijkens de cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit over de diefstal van katalysatoren in 2021.

De katalysator van de Prius wordt het meest gejat

Gelukkig is er ook goed nieuws voor de echte petrolhead, waar we de lezers van Autoblog toch onder scharen. De katalysator van de Toyota Prius is het meest geliefd bij de dieven. Vorig jaar werden er bij dat model 1388 exemplaren gejat. Maar aangezien onze lezers per definitie niet in een Prius rijden, is dat voor ons niet zo erg.

Op de tweede plek komen een paar modellen van Volkswagen, te weten de Polo, Golf en Lupo. Daarvan werden 402 katalysatoren gejat. Opmerkelijk is dat de dieven het vooral hebben voorzien op de wat pudere VW’s. Als je er eentje rijdt van de bouwjaren 2003-2014 moet je oppassen, die willen ze het liefst hebben.

De diefstal zorgt voor behoorlijk wat schade

Als je aan de beurt bent geweest, is dat erg vervelend. ten eerste moet je weer een nieuwe katalysator kopen en al zijn die dingen niet eens écht heel duur, het kost toch weer geld dat je ook aan iets leuks had kunnen uitgeven. Daarbij beschadigen ze ook je uitlaatpijpen en soms nog veel meer.

Er zijn namelijk gevallen bekend waarbij een auto volledig op zijn kant werd gegooid zodat de dieven beter bij de katalysator konden. En dan gaat de schade wel oplopen… Tips om de diefstal te voorkomen zijn de ouderwetse open deuren. Parkeer je auto ’s nachts binnen of ergens beveiligd, dat soort overduidelijkheden. Mocht je dat niet kunnen, is het gewoon te hopen dat die van jou niet wordt gejat.

Wij hebben eigenlijk maar 1 tip: Koop vooral geen Toyota Prius, dan loop je de minste kans dat jouw katalysator wordt gejat.

Graag gedaan!