Dit was vorig jaar het gevaarlijkste stukje snelweg - Autoblog.nl

Traditioneel is januari de maand van lijstjes en terugblikken op 2020, maar er kan nog wel eens wat overblijven voor februari. We wisten bijvoorbeeld nog niet wat in 2020 het gevaarlijkste stuk snelweg was. En dat is toch informatie waar je wat mee kunt, met deze wetenschap kun je namelijk zorgen dat je zelf dit jaar niet in de statistieken terecht komt.

Stichting Incident Management Nederland zocht uit waar op de Nederlandse snelwegen vorig jaar de meest ongelukken plaatsvinden binnen 1 kilometer. Dat bleek de A7 bij knooppunt Zaandam te zijn. Daar was het vorig jaar namelijk 43 keer raak tussen hectometerpaal 4,0 en 5,0.

Het doorgaande verkeer richting Amsterdam moet bij dit knooppunt een vrij scherpe bocht naar links maken. Er staan daarom waarschuwingsborden en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/u. Blijkbaar was dat niet genoeg.

De complete top 10 met gevaarlijkste stukken snelweg van 2020 zag er als volgt uit:

Snelweg Weghelft Hectometer Ongevallen 1 A7 Links 4,0-4,9 43 2 A16 Links 21,0-21,9 38 3 A8 Rechts 1,0-1,9 34 4 A4 Rechts 50,0-50,9 33 5 A20 Rechts 30,0-30,9 33 6 A8 Links 1,0-1,9 31 7 A10 Links 30,0-30,9 27 8 A1 Rechts 53,0-53,9 26 9 A4 Links 75,0-75,9 25 10 A4 Links 57,0-57,9 25

De top 10 ziet er weer heel anders uit dan die van vorig jaar, want toen stond het stukje A10 dat nu op nummer 7 staat bovenaan. De A7 bij knooppunt Zaandam stond toen op nummer 14. De huidige nummer tien is de grootste stijger, want dit stukje A4 stond vorig jaar nog op nummer 89. Er lijken dus stevige fluctuaties te zitten in de lijst. Misschien heeft het publiceren van de lijst hier wel een aandeel in, wie zal het zeggen?

Beeld: Google Maps