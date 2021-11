Dít is de Bestelauto van het Jaar 2022

De Bestelauto van het Jaar 2022 kan een heel jaar feest vieren. Gelukkig is er voldoende ruimte voor een paar dozen champagne.

We kregen een hele hoop mailtjes de afgelopen weken. Nog niet zo lang geleden werd bekendgemaakt dat de Renault Kangoo (samen met de Mercedes-Benz Citan) verkozen werd als International Van of the Year 2022. Heel erg leuk, maar volgens velen wel een enorme ‘ver-van-ons-bed-show’. Wat is de beste bedrijfsauto als je het bekijkt door de ogen van een Nederlandse jury?

Nou, op die bijzondere prangende vraag hebben wij het antwoord voor je. Dat is namelijk de Toyota ProAce Electric geworden! Volgens de jury van Automobiel Management is dat de bestelauto die er dit jaar enorm uitspringt. De ProAce Electric wist zelfs de Mercedes-Benz eVito achter zich te houden.

Wouter niet in de jury

Maar op welke punten scoort de auto dan? Als je Wouter in de jury zet, moet een auto veel vermogen hebben, kunnen driften en wel een beetje dik zijn. Maar het is duidelijk dat Wouter niet in de jury zat. De Toyota ProAce won onder meer dankzij de garantiebepalingen.

Op sommige onderdelen krijg je een miljoen kilometer garantie. Op het accupakket van de ProAce Electric zit vijftien jaar garantie. Ook de uitgebreide configuratiemogelijkheden hebben geholpen. Zo kun je de auto in drie lengtes bestellen, inclusief een ‘Crew Cab’ (dubbele cabine).

Bestelauto van het Jaar 2022 dankzij dealers

Nu is een titel als deze bij bedrijfsauto’s heel erg lastig. In veel gevallen is de auto van merk 1 exact gelijk aan die van merk 2. De ProAce Electric is namelijk identiek aan de Opel Vivaro-e, Vauxhall Vivaro-e, Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert en de Fiat e-Scudo is ook al bevestigd. Het zijn echt alleen de badges die anders zijn.

Maar, in tegenstelling tot de Europese verkiezingen, speelt nu ook het dealernetwerk mee. De jury was volgens Toyota in zijn nopjes over de ‘professionele’ dealerorganisatie die een ‘zeer stabiele indruk’ maakte. Het gaat Toyota en hun ProAce Electric sowieso voor de wind. Het is namelijk de best verkochte elektrische bedrijfswagen van Nederland. En nu dus ook Bestelauto van het Jaar 2022. Proficiat!