‘Toyota Prius krijgt waterstofmotor in 2025’

Wie had dat gedacht? De Toyota Prius krijgt een waterstofmotor. Met drie cilinders!

Enkele dagen geleden hadden we het eventjes over Toyota. Dat merk kiest een iets andere route dan de meeste merken. Elektrisch met een enorme accu is voor de meeste automerken op de korte termijn het beste plan. Merken als BMW, Hyundai en dus ook Toyota zien nog heil in waterstof.

Logisch, want elke toepassing heeft zijn voor- en nadelen. Bij Toyota is men niet ‘gek’ door de route de ze hebben gekozen. Er zal ongetwijfeld een gedachte achter zitten. Eentje daarvan is de nieuwe Toyota Prius die een waterstofmotor gaat krijgen! Dat meldt het Japanse Best Car.

Toyota Prius krijgt waterstofmotor

De volgende generatie Prius komt in 2022 op de markt. Dat zal nog de bekende hybride en plug-in hybride zijn. Maar in 2025 komt daar een waterstof-Prius bij. Het bijzondere eraan is een verbrandingsmotor op waterstof. In tegenstelling tot gebruik maken van een brandstofcel, werkt de motor op een reguliere driecilindermotor.

Volgens Best Car is de motor goed voor nul gram CO2-uitstoot en nauwelijks stiksstof-uitstoot. Op dit moment is Toyota er al druk mee aan het testen. Sterker nog, er wordt al geracet met een Corolla met waterstofmotor.

Uitdagingen

Niet in alle landen is het even eenvoudig om groene stroom op te wekken. Daarbij zijn er gebieden waarbij de afstanden een stuk groter zullen zijn. Dus voor een elektrische auto zijn deze iets minder geschikt. Ook blijf je alsnog zitten met een beperkte range, lange laadtijden en een erg hoog gewicht van de auto. Overigens zijn er bij waterstof ook de nodige uitdagingen die overwonnen dienen te worden.

Nu is de discussie ‘waterstof versus elektrisch’ bijna net zo fel als winterbanden versus geen winterbanden’. Dus pak een kop koffie en geniet van de comments. Overigens bestaat er uiteraard ook een kans dat beide toepassingen naast elkaar kunnen bestaan.

Via: motor1.com