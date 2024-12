Tesla Cybertruck is verkocht aan Nederlandse rapper

Dat duurde niet lang: de Tesla Cybertruck in Nederland heeft nu al een nieuwe eigenaar gevonden.

Eerder deze week was het dan eindelijk zover: de eerste Tesla Cybertruck is gearriveerd in Nederland. Deze keer niet als showmodel, maar als een auto die daadwerkelijk te koop staat. Aangezien er geen typegoedkeuring is zou je denken: lastige handel. Wat blijkt echter? De auto heeft na een dag al een eigenaar gevonden.

De koper valt eigenlijk precies in de doelgroep die je zou verwachten. Dit is namelijk een rapper c.q. poederverkoper c.q. YouTuber. Het gaat om Albert Dervishaj, een Nederlandse rapper met Albenese roots, beter bekend als Kosso.

Kosso rijdt momenteel in een Lamborghini Urus met widebody en een Tesla Cybertruck is dan natuurlijk een logische volgende stap. Overigens heeft hij de auto nog niet definitief gekocht, hij heeft de auto alleen gereserveerd en een aanbetaling gedaan.

De reden waarom hij nog een slag om de arm houdt laat zich raden: hij wil kijken of de auto daadwerkelijk op kenteken gezet kan worden. Dat wordt sowieso geen Nederlands kenteken. Kosso wil kijken of hij de auto in Albanië kan registreren of eventueel Tsjechië. In Tsjechië staat er namelijk al een Cybertruck op kenteken.

Omdat de deal dus nog niet definitief rond is, wordt de auto nog steeds aangeboden op de site van Du Parc. Daar wordt er €189.888 voor de Cybertruck gevraagd, wat Kosso in de titel van zijn video zelfs heeft afgerond naar twee ton. Al lijkt het ons aannemelijker dat hij wat korting heeft gekregen in ruil voor YouTube-aandacht.

Hoe het verder afloopt met deze Cybertruck zullen we ongetwijfeld te zien krijgen op het YouTube-kanaal van de heer Dervishaj.