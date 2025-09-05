Bugatti Chiron van YouTuber met de kop eraf: koopje!

Tenminste: waarschijnlijk. En we bedoelen dat de kop eraf is in het geval van deze Bugatti Chiron van een YouTuber ook vrij letterlijk.

Stichting open deur is weer eens aanwezig voor het openingscitaat van dit stuk: als je een goed exemplaar van een auto wil, moet je diep in de buidel tasten. Nou, hè hè, economie was mijn beste vak op school. Maar even serieus: als je bereid bent om concessies te doen, kan je bepaalde auto’s voor flink onder de mediaan qua prijzen scoren. Wat de bagage in kwestie is, dat verschilt. Overheidsveilingen willen nog wel eens stunten qua prijzen, maar je koopt dan wel een auto “zoals ‘ie is”. Of er dus (kloppend) papierwerk bij zit is maar de vraag. En dan heb je nog de wondere wereld van sloopveilingen.

Bugatti Chiron bij Copart

Je kan aanvoelen welke richting het op gaat wat betreft de Bugatti Chiron die we tegenkwamen. Deze staat namelijk te koop op… Copart. Ach, wie kent het niet, de veilingwebsite die gecrashte auto’s een tweede kans geeft. Daar vinden we een Bugatti Chiron Pur Sport die wellicht voor een prikkie weg gaat. De reden? Uiteraard dezelfde reden als waarom ‘ie bij Copart staat.

Kusje

De Bugatti Chiron Pur Sport in kwestie heeft een andere auto een kusje gegeven. Niet altijd is er veel duidelijk over de toedracht van een ongeval, maar bij de Bug is wel bekend. Niet alleen omdat dit soort auto’s vaak wat meer aandacht genereren, ook voor mensen die zo’n ongeluk toevallig passeren. Maar ook omdat de vorige eigenaar een YouTuber is. Ene Alex Gonzalez, op de socials bekend als @fxalexg. Wij kenden hem nog niet, maar met 800.000 abonnees op YouTube en bijna 900.000 volgers op Instagram ook geen onbekend persoon. En ja, het feit dat hij in de aankondiging van de Bugatti erbij moest vermelden dat ‘ie slechts 24 jaar oud is, laat ook niks aan de verbeelding over qua inkomen. Investeren, traden, je kent het wel. Zoals altijd zegt de middelen hebben om een 1.600 pk sterke auto te kopen niks over je vaardigheden ermee. Waarmee we niet willen insinueren dat Alex niet kan rijden, maar een tik van deze hoedanigheid krijgen doordat iemand achteruit tegen jou aan rijdt is minder waarschijnlijk dan andersom.

Wrap

Mocht je overigens dit paarse kleurtje niet echt bij een Bugatti vinden passen, dat kan. De Bugatti Chiron Pur Sport met schade heeft een paarse wrap aangemeten gekregen, gebaseerd op Lamborghini’s Viola Parsifae. Origineel was de Chiron in kwestie donkerblauw met koperen accenten, waaronder de C-vormige accentlijn op de zijkant en de velgen. Op een paar plekken heeft die wrap losgelaten en de poedercoat die de velgen zwart maakten laat ook her en der los. Op het Carfax-rapport dat van elke Amerikaanse auto ingezien kan worden staat dat het ongeluk niet hard genoeg was om de airbags te laten klappen. De foto’s van Copart gooien die claim wel in het water.

Ander speelgoed

We weten helaas nog niet hoe veel deze geschiedenis het prijskaartje van de Bugatti Chiron Pur Sport laat dalen. Dat gaat uiteraard middels een veiling, waardoor nog alles kan gebeuren. Alex lijkt makkelijk gedag gezegd te hebben tegen zijn Chiron: hij heeft er nog één (een normale, die voor plebejers) alsook je gebruikelijke andere auto’s als een McLaren 720S, Porsche 911 GT3 RS en Rolls-Royce Cullinan. Om het verlies van de Bugatti te compenseren kwam er een Aventador SVJ voor in de plaats. Die Alex, die overleeft het wel.

Een bod doen op de Bugatti Chiron Pur Sport kan dus binnenkort op Copart. En voor wie denkt dat de gedoodverfde koper voor deze Chiron een bepaalde Britse YouTuber is die bekend staat om gecrashte exoten opkopen om te repareren: die heeft al gereageerd op de post van Alex waarin hij de Chiron-crash aankondigde. Binnenkort meer?