De leukste manier om acht personen te vervoeren is hier!

Praktisch, paars en leuk om te zien: met dit trainingspak is je praktische achtzitter met 286 pk helemaal compleet.

Afgelopen week nog bracht het zondaglijstje jullie de leukste verrassend sportieve MPV’s. Alsof Ford meeleest doen ze een duit in het zakje met een auto die er perfect tussen past. Tenminste, ‘auto’: het is een Ford Tourneo. Meer een personenbusje, dus, maar eigenlijk gewoon een versie van de Transit. Hoe zat dat ook alweer? De Ford Transit-familie kent inmiddels vier ‘series’: de normale zonder toevoeging, met daaronder de Custom, Connect en Courier. Tourneo betekent niks anders dan precies dat model, maar dan als personenuitvoering. Je hebt dus ook een Tourneo Custom, Tourneo Connect en Tourneo Courier. Deze naam is wat minder bekend dan Transit, maar gaat al een tijdje mee.

Ford Tourneo Custom MS-RT

Vandaag richten we ons specifiek op de Ford Tourneo Custom. Daar is namelijk een ietwat voorspelbare nieuwe variant van. Hij is namelijk nu beschikbaar als MS-RT. Die was er al voor de bestelversie, maar nu dus ook voor de personenversie. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat op reis gaan met acht man nu ook op zeer sportief ogende wijze kan.

E-Tourneo

Qua cijfers is de MS-RT overigens niet een gigantische verrassing: je kan kiezen tussen de 170 pk sterke diesel of de 233 pk sterke PHEV, bijvoorbeeld. Het dikste qua cijfers wordt het als je de sterkste variant van de Tourneo erbij pakt om tot de E-Tourneo Custom MS-RT te komen. Ja, de E staat voor elektrisch, maar dan krijg je wel 286 pk tot je beschikking. Helaas wordt omdat het een bestelwagen is nooit echt duidelijk wat dat met je prestaties doet, maar het wil sowieso sneller vooruit dan de standaard elektrische versie met 136 pk.

Uiteraard is het leukste van zo’n MS-RT-trainingspak voor de Ford E-Tourneo Custom het visuele gedeelte. Deze paarse kleur is slechts een voorbeeld, je kan een MS-RT desgewenst in allerlei gekke kleuren krijgen. Je krijgt een veel opvallendere voorbumper, een dikke diffusor achterop, verbrede wielkasten met rally-achtige velgen en een knots van een spoiler. Heeft het allemaal nut? Nee, maar het oog wil ook wat.

Voorin de Ford E-Tourneo Custom MS-RT krijg je een set lekker dikke kuipstoelen, maar het grote voordeel is dat je nu naast de tweede zitrij met drie stoelen ook nog een derde zitrij met nog eens drie stoelen krijgt. Dolle pret.

Ranger

Iets minder verrassend, maar nu we toch bezig zijn: er is ook een nieuwe variant van de Ford Ranger MS-RT. Die kan je nu ook krijgen met de PHEV-aandrijflijn. Dat betekent de welbekende 2.3 liter EcoBoost met een 11.8 kWh grote accu om tot 281 pk en 697 Nm te komen. Daarmee voegt MS-RT, zoals ze zelf zeggen, de stijl toe aan de street truck die de Ranger is. Prima, wij vinden vooral de plaatjes die ze erbij sturen leuk. Konden we je niet onthouden!