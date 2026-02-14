Is vergrijzing op het Nederlandse asfalt het recept voor nog meer verkeersongelukken?

De gevaarlijkste weggebruiker wordt nu nog gevaarlijker.

Iedereen rijdt het liefst voor altijd schadevrij rond, maar dit is helaas niet de werkelijkheid. Er zijn bepaalde automobilisten op de weg die het bijzonder gevaarlijk maken voor zichzelf en voor ons. Zal je net zien dat het juist die bevolkingsgroep is die we nog vaker op de weg gaan zien.

De groep waar dit over gaat, je verwacht het niet, is bejaarden. 65-plussers zijn niet alleen het vaakst betrokken bij verkeersongevallen waarbij slachtoffers vallen, ze hebben ook steeds vaker een rijbewijs en een auto. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te kunnen bedenken wat dit betekent.

De harde cijfers

Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat juist de Nederlandse bejaarden in januari 2026 de grootste groep auto- en rijbewijsbezitters is ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. In vergelijking met deze andere leeftijdscategorieën hebben de mensen tussen de 60 en 75 jaar oud het vaakst een rijbewijs en auto. Sinds 2019 is bij de 75-plussers zelfs het bezit van autorijbewijzen toegenomen met bijna 10 procent.

Het autobezit onder de 75-plussers neemt de afgelopen 7 jaar ook toe met zeker 5 procent tot bijna 50 procent. Dat is bijna evenveel als het autobezit bij mensen tussen de 30 tot 40. Opmerkelijk genoeg daalt juist het autobezit gestaag onder deze groep. Ook steeds minder jongeren hebben een auto.

Vaker betrokken bij ongevallen

Nu willen we geen slapende honden wakker maken, maar we vonden ook wat andere cijfers waar we, in combinatie met bovenstaande bevinding, wel iets zorgelijks uit kunnen opmaken. Volgens cijfers van het CBS zijn de 65-79 jarige en de 80-plussers het vaakst betrokken bij dodelijke verkeersongevallen. Ook neemt het aantal ongelukken in het verkeer al jaren niet meer af, maar nemen ze juist licht toe.

Wat je met die cijfers doet, laten we aan jou. Maar linksom of rechtsom, kunnen we er niet omheen dat onze wegen meer en meer bevolkt zullen worden door onze oudere medemens. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat we op meer plekken 30 kilometer per uur gaan rijden, ook waar je harder mag.