Eindelijk: strengere keuringen voor rijbewijs oudjes

Vanaf volgend jaar wordt de rijbekwaamheid van 75+-ers beter tegen het licht gehouden.

Er wordt altijd schande gesproken over het roekeloze rijgedrag van jongeren, maar het echte gevaar op de weg zijn natuurlijk bejaarden. Oké, sommige bejaarden. Er rijden senioren rond die helemaal niet meer bekwaam zijn om te rijden. En toch gewoon door de medische keuring zijn gekomen. Dat is namelijk heel makkelijk.

Waar de keuringsleeftijd eerst 70 was, hoef je sinds 2012 pas op je 75ste gekeurd te worden. En als je daar doorheen komt kun je weer 5 jaar vooruit. Terwijl je rijbekwaamheid vrij snel af kan nemen op die leeftijd. Het grootste probleem is echter dat het keuren vaak lopende bandwerk is voor artsen.

De Vereniging voor Keuringsartsen zegt tegenover het AD dat sommige artsen twintig tot dertig mensen per dag keuren. Dan kun je natuurlijk niet de tijd nemen om een goed oordeel te vellen. En vervolgens mag zo iemand weer vrolijk vijf jaar rond rijden. Overigens kan een rijbewijs ook voor een kortere periode verlengd worden (bijvoorbeeld een jaar), maar dan moet de arts wel kritisch zijn.

Het CBR geeft ook toe dat de huidige situatie niet ideaal is: “De kwaliteit van de medische keuringen kan absoluut beter,” aldus Wessel Agterhof van het CBR. Momenteel worden er ook maar heel weinig mensen afgekeurd: vorig jaar was dat slechts 2% van de 95.000 ouderen die gekeurd werden. Als alle keuringen even grondig zouden zijn, lag dat percentage waarschijnlijk hoger.

Daarom gaat er ook wat veranderen. Vanaf volgend jaar komen er strengere regels voor de medische keuringen. Om te voorkomen dat de keuring slechts een formaliteit is, moet een arts er minimaal 15 minuten de tijd voor nemen. Ook moet de 75+-er in kwestie een overzicht van de apotheek meenemen met alles wat ze slikken. Op die manier moeten de Nederlandse wegen weer een stukje veiliger worden.