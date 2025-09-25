Terugkrijgen van een afgepakt rijbewijs is vaak een drama

Mensen waarvan hun rijbewijs is afgepakt zitten soms maanden zonder rijbewijs. Schandalig!
Oké, we zijn niet roomser dan de paus. We hebben allemaal wel eens een snelheid aangetikt die je in theorie je rijbewijs kan kosten. Maar als je roze pasje wordt afgepakt is dat in principe gewoon je een kwestie van ‘wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’. Je rijdt ten slotte niet zomaar 50 km/u te hard. En de spelregels zijn duidelijk.
Iets minder duidelijk is de procedure om je rijbewijs terug te krijgen. Collega Nicolas heeft hier toevallig ervaring mee, en kreeg zijn rijbewijs verrassend snel weer terug. Maar dit gaat niet bij iedereen zo soepel. Integendeel, advocaten trekken aan de bel omdat het terugkrijgen van je rijbewijs vaak een drama is.
In een brief aan het Parket Centrale Verwerking OM klagen advocaten dat veel mensen onnodig lang zonder rijbewijs zitten. Het PCVOM leeft deadlines niet na en de communicatie is gebrekkig. Je kunt dus in een bureaucratische hel belanden als jij je rijbewijs weer terug wil.
In de brief worden enkele concrete voorbeelden aangehaald. Zo kreeg iemand niet zijn rijbewijs terug na de wettelijke termijn van 10 dagen en kreeg hij geen gehoor bij het PCVOM. Vervolgens wisten ze niet waar het rijbewijs was en uiteindelijk kreeg de man pas twee weken later zijn rijbewijs terug.
Niet geheel verrassend schiet dit nieuws bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Want ja, moeten we nu ernstige verkeersovertreders zielig gaan vinden? Maar hé, ook als je stout bent geweest heb je nog steeds rechten en het OM heeft plichten. Zo werkt het in onze rechtstaat.
Reacties
heckblende zegt
handig feitje om mee nemen voordat je je gaat gedragen als een idioot?
Robert zegt
“We hebben allemaal wel eens een snelheid aangetikt die je in theorie je rijbewijs kan kosten.”
Nee, met de hand op het hart durf ik dat wel te verklaren.
bmw1cabrio zegt
Ja, met de hand op het hart durf ik dat wel te verklaren. Gisterochtend nog met 80+ te hard over A12. Echter, alleen op stukken zonder verkeer op middelste rijbaan en niet bij voorligger naar binnen duwen. Verschil met vorige auto’s: een Porsche heeft een stuk minder afstand nodig om die snelheden te halen.
En ja, als ik gepakt wordt, had ik maar niet zo dom moeten zijn.
nineelevenheaven zegt
Ah! Daar is de fameuze “rechtstaat” weer. Dé kapstok om alle vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid aan op te hangen.
De beslistermijn van de OvJ is 10 dagen. Over de tijd daarna staat er niets in de wet. Wel is er jurisprudentie waarin een rechter uitgaat van een termijn van 3 werdagen.
Je zit dus sowieso 13 dagen zonder ;-)
Hoe zit het eigenlijk met ingevorderde kaartjes? Gaat dat altijd gepaard met een melding in het ANPR systeem?
machielvdd zegt
Daar lijkt het wel op: https://www.autoblog.nl/nieuws/man-probeert-politie-te-neppen-met-vals-rijbewijs-auto-afgepakt-7157930
peewee05 zegt
Als antwoord op je laatste vraag: jep! Toen ik mijn rijbewijs terug kreeg, stond nog ruim een maand in het systeem dat de eigenaar van het voertuig niet bevoegd was om te rijden. Werd ik 2x per week mooi van de weg gehaald door 1, 2 of 3 voertuigen.
Verbaasde blikken als ik mijn pasje kon tonen maar dat moest dan wel bij het CVOM gecheckt worden, duurde tussen de 20 en 40min per keer. Laten we het houden op een ‘extra’ boetedoening.
Modena zegt
Afgepakt? Je bedoelt ingevorderd na een dusdanig zware overtreding van de wet dat het dus gerechtvaardigd is, dat je rijbewijs wordt ingevorderd.