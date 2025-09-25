Terugkrijgen van een afgepakt rijbewijs is vaak een drama

Mensen waarvan hun rijbewijs is afgepakt zitten soms maanden zonder rijbewijs. Schandalig!

Oké, we zijn niet roomser dan de paus. We hebben allemaal wel eens een snelheid aangetikt die je in theorie je rijbewijs kan kosten. Maar als je roze pasje wordt afgepakt is dat in principe gewoon je een kwestie van ‘wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’. Je rijdt ten slotte niet zomaar 50 km/u te hard. En de spelregels zijn duidelijk.

Iets minder duidelijk is de procedure om je rijbewijs terug te krijgen. Collega Nicolas heeft hier toevallig ervaring mee, en kreeg zijn rijbewijs verrassend snel weer terug. Maar dit gaat niet bij iedereen zo soepel. Integendeel, advocaten trekken aan de bel omdat het terugkrijgen van je rijbewijs vaak een drama is.

In een brief aan het Parket Centrale Verwerking OM klagen advocaten dat veel mensen onnodig lang zonder rijbewijs zitten. Het PCVOM leeft deadlines niet na en de communicatie is gebrekkig. Je kunt dus in een bureaucratische hel belanden als jij je rijbewijs weer terug wil.

In de brief worden enkele concrete voorbeelden aangehaald. Zo kreeg iemand niet zijn rijbewijs terug na de wettelijke termijn van 10 dagen en kreeg hij geen gehoor bij het PCVOM. Vervolgens wisten ze niet waar het rijbewijs was en uiteindelijk kreeg de man pas twee weken later zijn rijbewijs terug.

Niet geheel verrassend schiet dit nieuws bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Want ja, moeten we nu ernstige verkeersovertreders zielig gaan vinden? Maar hé, ook als je stout bent geweest heb je nog steeds rechten en het OM heeft plichten. Zo werkt het in onze rechtstaat.

Bron: AD