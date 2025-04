Rijbewijs halen? Rijbewijs kopen!

Rijlessen nemen en vervolgens examen is zo ouderwets. Gewoon je rijbewijs kopen.

In deze wereld is alles te koop. Ook een rijbewijs. Krankzinnig, maar waar. De volgende keer als jij een automobilist als een complete mafklapper over de weg ziet zwalken is het nog maar de vraag of deze zijn of haar rijbewijs wel eerlijk heeft gehaald.

Het ondernemen van rijlessen en het behalen van het rijexamen kost toch al gauw enkele duizenden euro’s in 2025. Je kunt ook voor een paar tientjes klaar zijn. Je kan dan niet autorijden, maar je hebt wel een rijbewijs op zak door deze te kopen. Een vals rijbewijs welteverstaan.

Het blijkt tegenwoordig kinderlijk eenvoudig om een vals rijbewijs online te bestellen, vanaf slechts vijftig euro. De Amsterdamse politie en het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) slaan alarm. Daarover bericht de Telegraaf.

In 2024 zijn er al meer dan duizend valse rijbewijzen onderschept door het ECID. En dat is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg. Volgens Mariëlle, analist bij het ECID, is de toename deels te verklaren doordat agenten en inspecteurs beter getraind zijn in het herkennen van valse documenten. Maar ook simpelweg omdat het aanbod enorm is gegroeid. De kwaliteit varieert, maar soms zijn de valse documenten goed genoeg om ongemerkt langs werkgevers of instanties te glippen.

Vooral onder Oekraïners blijkt het gebruik van valse rijbewijzen flink te groeien. Vaak gaat het om mensen van wie het echte rijbewijs is verlopen of kwijtgeraakt. De fraude beperkt zich overigens niet tot rijbewijzen. In totaal werden vorig jaar 3.516 valse identiteitsdocumenten geregistreerd, van ID-kaarten tot paspoorten.

Het is geen levendige handel onder de Pietjes en Klaasjes van deze wereld, maar vooral iets van onder de grens wat uiteindelijk ook in Nederland rondrijdt. Criminelen, arbeidsmigranten en asielzoekers maken er volop gebruik van. Vooral vanuit landen buiten de Schengenzone is het populair om met valse papieren een nieuw leven op te bouwen.

Rijbewijs kopen in Griekenland

In een land Griekenland kun je niet alleen genieten van een zonvakantie, maar kun je ook huiswaarts keren door een rijbewijs te kopen. Valse documenten zijn gewoon op straat te koop, soms zelfs in een speciale shop.

De controles worden daarom verder opgevoerd, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Marechaussees ondersteunen bijvoorbeeld al op de luchthaven van Athene bij het controleren van reizigers. Toch blijft het, volgens het ECID, een kat-en-muisspel. Criminelen verzinnen telkens nieuwe trucs om onder de radar te blijven.

Rijbewijs halen is goed, rijbewijs kopen is vragen om problemen.