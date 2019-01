IVA Driebergen: dé perfecte plek voor jouw automotive studie

Heb jij een hart voor auto's? Dan biedt IVA Driebergen Business School voor jou de perfecte studie!

In zowel de Mbo- als de Hbo-keuzegids gaat IVA Driebergen Business School er met de winst vandoor. Voor een autoliefhebber is de opleiding Automotive Business Management dé opleiding om in een commerciële baan in de autowereld of daarbuiten terecht te komen. Je leert op de IVA over ondernemen, managen, marketing, techniek en verkopen. Je kunt daarna terecht bij bekende dealers en onafhankelijke (verkoop)bedrijven, maar zeker ook bij leasemaatschappijen, importeurs, financieringsmaatschappijen en toeleveranciers. Je leert dus niet alleen de economische kant van de autowereld kennen, maar ook kom je het nodige te weten over techniek. Je leert op de IVA niet sleutelen, maar je leert wel hoe een auto werkt. Het is immers belangrijk dat je volwaardig gesprekspartner wordt in de automotive wereld.

De IVA-opleiding Automotive Business Management is uitgegroeid tot de meest toonaangevende auto-gerelateerde studie van Nederland. De lange historie heeft ervoor gezorgd dat de IVA een breed netwerk heeft opgebouwd. Hierdoor zijn de banden met bedrijven binnen de sector uitstekend en dit zorgt ervoor dat je op uitdagende plekken terecht kunt voor stages en uiteindelijk een baan.

Vergeet niet dat het hele auto-aspect van de studie slechts een thema is. De vaardigheden die je op IVA Driebergen Business School leert zijn ook toe te passen in sectoren buiten de autowereld. De autosaus wordt gebruikt om de opleiding concreet te maken en de theorie aan de praktijk te koppelen. Kortom: als potentieel nieuw bloed in de autowereld kun je niet om de IVA heen. Voor de mensen die nu denken: ‘eerst zien, dan geloven’, hebben wij vorig jaar Casper een dagje laten meelopen met twee IVA-studenten. Een filmpje daarover bekijk je hieronder:

Klinkt een opleiding aan IVA Driebergen Business School als dé perfecte studie voor jou? Ook in 2019 staan de deuren van de opleiding open voor nieuwe studenten. Op 26 januari bedoelen we dat letterlijk, want dan kun je zelf meekijken op de open dag van de IVA. Hier word je meegenomen in de ervaring en expertise van zowel studenten als docenten.