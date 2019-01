Deze monsterlijke pickup heeft 1000 koppels

Nee, geen Newtonmeters. In Newtonmeters is het meer, veel meer dan 1.000!

Het blijft een bijzonder fenomeen: de Amerikaanse pick-up truck. In de VS is het al sinds jaar en dag dé manier om jezelf, je vrouw/tante (vaak dezelfde persoon) en al je PVC-rommel te vervoeren. Met een dikke V8 voel je je oppermachtig en omdat de auto in de Verenigde Staten als vrachtwagen gekenmerkt wordt, hoeft de truck niet te voldoen aan de strenge emissie- en veiligheidseisen. We kunnen natuurlijk super hypocriet gaan doen, maar in Nederland doen wij het niet veel anders. Amerikaanse pick-ups zijn relatief populair op grijs kenteken in Nederland.

In Amerika is de Ford F-150 sinds jaar en dag de absolute verkooptopper, in Nederland zijn de kaarten anders geschud. Hier vallen we massaal voor de RAM 1500 pick, een auto die vroeger nog onder de ‘Dodge’-vlag verkocht werd. In Nederland worden Dodges vooral ingezet om de Bayliner te verplaatsen of om drank in te slaan voor de lokale discotheek.

In Amerika wordt er nog écht gewerkt met de RAM’s. Naast de luxe en sportieve showpony’s heeft RAM een Heavy Duty variant en het is juist dat model dat vernieuwd is. Volgens RAM is de nieuwe 1500 Heavy Duty namelijk de sterkste en meeste capabele pickup in zijn segment. Dat lijkt geen holle frase te zijn, want laten we maar met de deur in huis vallen: dit ding is machtig sterk.

Ga je voor de sterkste motor, een 6.7 liter Cummins zes-in-lijn diesel, dan heb je de beschikking over 400 pk. Op zich niet verkeerd, maar het monsterlijke koppel van 1.356 Nm doet het meeste werk. Je kan een aardig karretje trekken met de RAM 1500 Super Duty: 15.921 kilogram. Je kan de auto ook flink beladen: 3.483 kilogram. Dus het is eigenlijk zeuren dat deze auto’s als vrachtwagen gekenmerkt worden, dit zijn meer vrachtwagen specificaties dan die van een personenauto.

Uiteraard is het ook mogelijk om te kiezen voor minder bizarre uitvoeringen. Zo komt er ook een teruggetunede 6.7 V8 met 370 pk en 1.152 Nm beschikbaar. De instapmotor is een 6.4 liter grote HEMI V8 met 410 pk en 581 Nm. Die is voorzien van een achttraps automaat, de diesels hebben zes versnellingen. Verder kun je de auto aankleden zoals jij wenst: van kaal en functioneel tot sportief (Power Wagon) en luxueus.