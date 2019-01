De Golf scoorde supergoed én erg slecht in 2018

Die zagen we niet aankomen.

Dat de Volkswagen Golf in Nederland een populaire auto is, moge duidelijk zijn. Het is immers de marktleider in zijn klasse. Er is ook bijzonder weinig mis mee. Het is natuurlijk niet een spannende auto, maar het is een product dat op veel vlakken bovengemiddeld goed scoort en daardoor goed verkocht wordt. Er is ook een Golf voor iedereen. Van 1.0 basis-driecilinder in crisis-uitvoering tot een superluxe Golf R met 300 pk en vierwielaandrijving en van alles wat daar tussenin zit.

Een bijzondere versie van Volkswagens succesnummer is de e-Golf. Het is letterlijk de Golf onder de elektrische auto’s. De e-Golf is niet snel en niet traag. De range is op zich aardig, maar niet bijzonder. Het laden gaat vlot, maar niet supersnel. Er zijn concurrenten die het beter en slechter doen. Waarschijnlijk is het een groot voordeel voor velen dat de e-Golf gewoon een Golf is. Geen vreemd uiterlijk met hele rare frutsels, zoals een Nissan Leaf of Hyundai Ionic.

Wat ons het meest verbaasde was het aantal e-Golfs dat in 2018 op kenteken werd gezet. Voor de context: in Nederland werden er in 2018 ongeveer 9.500 nieuwe Volkswagens Golf verkocht, aldus Volkswagen. Dat is op zich alleen het vermelden waard, want dat is bijzonder slecht te noemen. Er zijn tijden geweest dat de Golf bijna het dubbele (2015) of drievoudige wist (1999) te halen.

Volkswagen verkocht exact 9.761 Golfjes. Daarvan was 23,5 % een elektro-Golf. Dat zijn dan 2.293 exemplaren. Gefeliciteerd! Althans, dat zou je aanvankelijk willen zeggen. Het betekent namelijk ook dat er 7.468 Golfs zijn verkocht met een verbrandingsmotor en dat is een absoluut dieptepunt van de geschiedenis van de Golf in Nederland. Met die aantallen zou de Golf niet eens in de top 10 staan! Nee, met alleen een TDI of TSI zou de Golf op P11 staan, net voor de Opel Astra, waar geen elektrische variant van is.

De e-Golf is te leasen met 4% bijtelling. Omdat de e-Golf minder kost dan 50.000 euro, verandert er niets in 2019. Er was dus geen verkooppiek vanwege de bijtelling, zoals deze er wel waren voor Tesla en Jaguar.