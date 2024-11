Ja, dit zijn de velgen van een gloednieuwe auto

Kleine ‘stalen’ velgen in de kleur van de carrosserie, dat kan gewoon nog!

Recent heb je ondergetekende misschien wel eens horen klagen over velgen. Nou is de ene moderne velg de andere niet, maar over het algemeen kunnen we stellen dat velgen steeds meer een designdingetje worden. Weg is de tijd van gewoon simpele velgen in één kleur en steeds vaker krijg je een wereld aan spaken, meerdere kleuren of zelfs van die diamond cut-onzin en andere gekke tierelantijnen.

Simpele velgen

Zelfs op een auto waar eenvoud het middelpunt zou moeten zijn wordt er nog gek gedaan met velgen. Neem de Jeep Wrangler. Op vele manieren nog een mooie hommage aan de Willys GP, maar qua velgen gaat de auto met zijn tijd mee. Waar is de tijd van doodeenvoudige velgen, in dezelfde carrosseriekleur als de auto?

Nou, eh, hier. Jeep presenteert een speciale editie van de nieuwe Wrangler die even helemaal terug gaat naar de originele Willys GP. De editie heet “Willys ’41 Special Edition” en Jeep heeft erg goed gekeken naar het origineel.

Het meest overduidelijk is de donkergroene ‘legerkleur’. Daar blijft het niet bij, want je krijgt ook net als de originele Willys allerlei stickers in een militair tintje. En dus die velgen. Lekker simpel, lekker groen, lekker leuk. Het interieur in een bijzondere soort zandkleur lijkt ook op het interieur van de oude Willys. Om het feestje helemaal compleet te maken heeft Jeep zelfs de deuren en het dak van de Wrangler verwijderd, maar dit is natuurlijk een optie voor elke Wrangler.

Het enige wat niet op 1941 is geïnspireerd is de aandrijflijn van de Jeep Wrangler Willys Edition. Het is namelijk de Wrangler 4xe, een plug-in hybride viercilinder. De vanafprijs is 59.830 dollar, wat wel aan de forse kant is. Alhoewel, in Nederland kost een ‘kale’ 90.800 euro.