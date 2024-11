Lucid: “huidige markt voor 25.000 kostende EV’s zuigt”

Met een 25.000 kostende EV op de markt komen is volgens Lucid een flinke kluif in het huidige klimaat.

Met een reeks interessante auto’s voor de deur zoals de Hyundai Inster, Renault 5 en Citroën ë-C3 is de spotgoedkope EV dichterbij dan ooit. Deze kosten alsnog richting de 25.000 euro, maar da’s niet veel als je bedenkt dat onder de 40.000 euro duiken niet lang geleden nog een hele uitdaging was. Je moet natuurlijk wel accepteren dat je rondrijdt in een echt goedkope auto en voor de fabrikant is het ook niet bepaald winstgevend.

Lucid

Fabrikanten maken wél winst op peperdure EV’s die een luxueuze ervaring garanderen, zoals een Lucid Air. Voor dat bedrijf is elke cent mooi meegenomen, want ze komen uit het niets. Het zou natuurlijk mooi zijn als je net als bijvoorbeeld Tesla begint met iets duurs en dan die technologie langzaam naar de lagere prijsregionen laat sijpelen. Wie weet komt die 25.000 dollar kostende EV dan vanzelf om de hoek kijken.

“25.000 kostende EV-markt zuigt”

CEO van Lucid Peter Rawlinson vertelt in een recente podcast van Wall Street Journal dat de markt rondom deze goedkope EV’s “zuigt”. Uiteraard om de bekende redenen: je moet een giga-investering doen om bouwen in grote getallen aan te kunnen en je maakt er nauwelijks of zelfs geen winst op. Nou zet die insteek ook geen zoden aan de dijk, want het gat tussen de huidige modellen van Lucid en een 25.000 dollar kostende EV is wel heel groot.

Licentie

Bovendien heeft Rawlinson een oplossing zodat hij er wel een slaatje uit kan slaan als merken een 25.000 dollar kostende EV willen bouwen. Hij biedt aan dat de technologie van Lucid in licentie opgekocht mag worden om zo gebruikt te worden in goedkopere EV’s. Een beetje wat Rimac ook doet. Het nadeel hiervan is natuurlijk dat je a) als merk wat deze tech wil gebruiken je trots daarvoor een beetje aan de kant moet zetten en b) waarschijnlijk al plannen hebt of wil maken om hetzelfde te doen. Of het aanbod dus door een merk geaccepteerd wordt, moet blijken.