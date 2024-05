Auto van het Jaar 2023 krijgt een grote broer (en komt naar Europa)

De auto van het jaar 2023 krijgt er een groot familielid bij en deze komt ook naar Europa!

Het was een verrassing van jewelste toen bleek dat de auto van het jaar 2023 een Jeep was. Normaal gesproken winnen de Amerikanen dit soort verkiezingen namelijk niet. Voor Jeep was het wellicht ook een verrassing, daar het merk in Europa een relatief kleine rol speelt met een beperkt modelgamma.

Maar met de Avenger had het merk een schot in de roos: een kleine elektrische crossover. Ja, die lusten we wel. Nu krijgt de Auto van het Jaar 2023 er een grote broer bij in de vorm van de Jeep Wagoneer S! Dat is de tweede elekrische auto van het merk. Jeep liet er een paar maanden geleden aan een glimp van zien, dit is de officiële onthulling.

Jeep Wagoneer S is eigenlijk geen Wagoneer

Een klein beetje verwarrend is de naam wel. Er is namelijk al een Jeep Wagoneer en daar heeft deze auto niet zoveel mee te maken. De Wagoneer S is met een lengte van 4,89 meter namelijk (flink) kleiner dan de Wagoneer en zelfs een maat kleiner dan de Grand Cherokee. Alsof Volkswagen de ID.3 ineens ‘Touareg S’ gaat noemen, om het in een perspectief te zetten.

Qua vorm is de Wagoneer S gestroomlijnder dan ooit (voor een Jeep), met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,29. Niet extreem laag voor zijn klasse, maar wel voor een Jeep. Het is dan ook een van de vlotst gestileerde Jeeps met een strakke voorzijde en aflopende achterkant.

600 pk en 835 Nm

De Jeep Wagoneer S staat op het STLA-large platform waar de Dodge Charger EV ook op staat. Dat betekent dat het Jeep de auto kan uitrusten met een verbrandingsmotor of met elektromotoren. Voor nu is er één motortype bevestigd: elektrisch. Voor en achter zit er een motor die samen 600 pk en 835 Nm leveren. Daarmee kun je in 3,4 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Op een volle lading kun je een eind komen, want het accupakket is 100,5 kWh groot. Volgens Jeep kun je 482 km ver komen. Gezien het formaat van de auto (kleiner dan een Grand Cherokee is alsnog erg groot), het prestatiepotentieel en het type auto is het op zich niet heel verkeerd, alhoewel er concurrenten zijn die dit beter doen. Laden kan tot 350 kW, iets dat niet alle concurrenten doen.

Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept

Iets dat we ook niet zien, is een extra stoere off-road variant. Meestal is een elektrische crossover een iets hogere stationwagon, maar bij de Wagoneer S is daar geen sprake van. Er is namelijk ook een Trailhawk Concept. In sommige landen is het ‘overlanden’ heel erg populair. Dat betekent een auto waarmee je overal kunt komen en dan een tentje kunt opzetten in de natuur terwijl je met je iPhone 15 Pro Max kijkt hoe Bear Grylls vuur maakt en 5 gangen gerecht serveert.

Met de Trailhawk Concept worden die mensen op hun wenken bediend. De Wagoneer S Trailhawk heeft alles wat de avonturier nodig heeft: dakdragers, offroad-banden, een 5 centimeter grotere rijhoogte, matgroene lak en grotere aan- en afloophoeken. In het interieur zien we donkergroen leder. Dat is sinds de jaren ’90 een beetje uitgestorven, maar eigenlijk ziet het er heel erg cool uit!

Ook voor Europa!

De Jeep Wagoneer S gaat omgerekend zo’n 66.000 euro kosten. Hopelijk komen er ook versies aan die iets minder op prestaties zijn gefocust en meer op actieradius. Goed nieuws voor de milieuvriendelijke offroad-liefhebbers: de Wagoneer S zal namelijk ook naar Europa toekomen.

Daarmee zal Jeep weer ietsje relevanter voor Nederland kunnen worden. Waar het merk de laatste jaren gebukt ging onder flinke BPM-boetes, zal dat bij de Wagoneer S niet het geval zijn, tenzij ze in Den Haag daar weer op iets verzinnen natuurlijk. De introductie van de Jeep Wagoneer S staat gepland voor 2026.

Goed om te weten, volgens Jeep is de Jeep beter dan een Tesla:

