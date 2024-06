Ziehier hoe je 30 centimeter kabel repareert in een moderne auto

Kabeltje repareren? Geen probleem, het enige wat je nodig hebt is wat gereedschap, een linker- en rechterhand en oh ja, vrijwel het hele interieur moet gestript worden.

Innovatie in een auto komt altijd van twee kanten. Aan de ene kant zijn de elektronische hulpmiddelen en gadgets een uitkomst voor extra comfort en extra aankleding in een auto. Het nadeel is echter dat een auto daardoor min of meer een rijdende smartphone wordt. Prima, totdat er iets kapot gaat.

Jeep heeft kapotte kabel

Het betekent vooral dat auto’s tegenwoordig kilometers aan elektrische kabelbomen hebben. En er zijn automerken die… berucht zijn om het niet altijd even goed laten functioneren van die kabelbomen. Zoals Jeep. Begrijp ons niet verkeerd, het zijn toffe auto’s als ze werken. Maar dan heb je ook gelijk het probleem te pakken.

Een Jeep-monteur doet het even voor met een Wagoneer, een vrij dure SUV van het merk. In de VS kwam er eentje de werkplaats in rollen met in theorie een vrij simpel probleem: het infotainmentschermpje voor de achterpassagiers doet het niet. De oplossing voor het probleem is een stukje kabelboom, volgens de monteur niet veel groter dan 30 centimeter. Om bij dat stukje te komen moet je echter rigoureus te werk gaan. Zeer rigoureus zelfs.

Gestript

De Wagoneer moest namelijk volledig gestript worden. En dan bedoelen we echt dat het hele interieur eruit gehaald moest worden. Kijk zelf maar.

En dat voor een auto uit 2023. Daardoor viel deze reparatie voor de Jeep Wagoneer wel onder de garantie, maar het maakt de monsterklus er niet minder op. Het hele eruit krijgen en er weer in stoppen van het interieur heeft ongeveer 14 uur gekost, maar de totale arbeidsloon (inclusief diagnose en wat andere arbeidszaken) kwam neer op 25 uur. Voor een stukje kabel. Overigens doet de Jeep het weer naar behoren, dus het is wel geslaagd.

Als nieuw

Waar de monteur, een poster op Reddit, wel trots op is: alles zit er weer terug op en de klant heeft geen klachten over slechte afwerking, piepjes en kraakjes (al zou dat wel meer FCA-esque voelen). Toen de klant een email ontving met de plaatjes van hun auto in deze staat, besloten ze om terug te keren naar de garage met een paar dozen met ijsjes, voor hun inspanningen. Eind goed, al goed.