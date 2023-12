Ja hoor: autorijden wordt WEER duurder in 2024

Het lijkt erop als ze ons uit de auto willen hebben, want autorijden in 2024 wordt weer een beetje duurder.

De autobranche zit in de hoek waar de klappen vallen. Het is nooit echt goedkoop geweest, maar in 2024 zal het – andermaal – heel erg veel duurder worden.

De reden is natuurlijk simpel: mensen moeten wel autorijden, dus is het eenvoudig om belasting te heffen. Daarbij is de auto natuurlijk het bron van al het kwaad, dus moeten deze rabiate vervuilers keihard financieel bloeden.

Voor het komende jaar komen er wederom hogere kosten aan voor de autobezitter. De overheid heeft weer een leuk pakket aan maatregelen getroffen om autorijden WEER duurder te maken.

Motorrijtuigenbelasting

Deze zal stijgen, maar niet voor iedereen. Dat komt omdat de provincie zelf additionele belastingen mag heffen op de motorrijtuigenbelasting, de zogenaamde opcenten. Kom je uit Noord-Holland? Dan krijg je te maken met een verhoging van 7%. In Zuid-Holland stijgt de motorrijtuigenbelasting met 3%. Wat Flevoland gaat doen is niet bekend, maar in de resterende provincies verandert er niets.

In 2024 bestaat er nog altijd een vrijstelling voor elektrische voertuigen. Deze loopt pas aan het einde van het komende jaar af. Dan komt er twee jaar lang een zogenaamd ‘kwarttarief’. Dan betaal je 25% van wat een even zware benzine-versie zou kosten. In 2026 maakt de Nederlandse overheid elektrische auto’s nog minder interessant door gewoon het normale tarief te berekenen. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken.

BPM

Ook de BPM gaat omhoog en niet zo’n klein beetje ook. Dit is overigens niet nieuw. Vaak wordt het BPM-bedrag per gram CO2 iets verhoogd met ingang van een nieuw jaar en dat is in 2024 niet anders. De ANWB heeft uitgerekend dat de standaard-Golf in 2016 30.0610 euro kostte tegenwoordig 38.390 euro. De verhoging van de BPM zorgt ervoor dat er nog minder nieuwe auto’s worden verkocht en de occasionprijzen nog verder zullen stijgen.

Dit houdt in dat mensen langer doorrijden in hun oude auto. Dus met deze specifieke milieumaatregel zorgt de overheid er dus voor dat het Nederlands wagenpark behoorlijk oud is en dus slechter voor het milieu. En we betwijfelen of de verhogingen leiden tot meer inkomsten, daar de verkopen waarschijnlijk nog verder zullen zakken. Bijzonder.

Brandstof

Tanken gaat ook weer duurder worden. Er komt een accijnsverhoging van 10 cent. Dat is inclusief btw, maar nog zonder een inflatiecorrectie. Die kan het ministerie van financiën nog doorvoeren. De huidige minister van financiën heeft vanaf 8 januari een functie elders, dus komen we in de vreemde positie dat de huidige klimaatminister óók het ministerie van financiën erbij doet.

SEPP

De pot voor particulieren om een elektrische auto aan te schaffen – de SEPP, Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren – blijft gewoon in 2024. Sterker nog, de pot is weer aangevuld. Voor een nieuwe auto krijg je 2.950 euro van de overheid, voor een gebruikte auto is dat 2.000 euro. Inderdaad, hetzelfde als in 2023.

Via: ANWB

