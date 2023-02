ANWB trekt genadeloze conclusie in bandentest

Een derde van de zomerbanden zijn slecht, aldus de ANWB zomerbandentest 2023.

Het is 2023. Bandenfabrikanten hebben de boel inmiddels zo ontwikkeld dat zelfs de goedkoopste jongens wel goed zijn toch? Fout! Nog altijd is het enorm af te raden om te filteren op de laagste prijs als je banden gaat shoppen. Juist goed rubber kan het verschil maken in een noodsituatie. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat de duurste ook de beste is. Gelukkig zijn daar bandentests voor uitgevonden.

ANWB is streng: 19 van 50 banden niet goed

De ANWB zomerbandentest 2023 komt met een interessante en genadeloze conclusie. De organisatie is namelijk van mening dat een derde van de vijftig onderzochte zomerbanden niet aan te raden zijn. Dat is nogal wat.

Het is het 50ste jaar dat de ANWB en de Europese zusterclubs deze test uitvoert. 50 zomerbanden in de meest verkochte bandenmaat 205/55 R16 werden aan een groot onderzoek onderworpen. Van een noodstop op nat wegdek met een snelheid van 80 km/u tot hard remmen tot tests om te zien hoeveel kilometers de banden meegaan.

Met name dat eerste is een situatie die eens in je leven voor gaat komen. Je komt opeens in een file terecht en moet opeens een noodstop maken. Op nat wegdek is je remweg een stuk langer. Goede banden kunnen dan een enorm verschil maken tussen een goed uitgevoerde noodstop of een aanrijding met alle gevolgen van dien.

Volgens de ANWB zomerbandentest 2023 heeft een goede band een afstand van 35 meter nodig om de auto tot stilstand te brengen. In de test kwamen er echter exemplaren naar voren die maar liefst 55 meter nodig hadden. Ter vergelijking: de auto met goede banden staat dan al stil bij 35 meter, terwijl de auto met slechte banden op dat moment nog met 52 km/u remmend passeert.

Resume. Van de 50 geteste banden zegt de ANWB er 19 niet aan te raden. Zeven van die 19 krijgen zelfs de beoordeling ‘echt slecht’ (onveilig). 21 banden uit de test hebben een nette voldoende gekregen. 10 banden behaalden een ‘goed’ met vier sterren.

Merken

Merken die goed uit de test kwamen zijn Goodyear, Continental, Michelin en Bridgestone. Aan de andere kant van het spectrum tref je budgetmerken als Premiorri, Doublecoin, Riken en Evergreen die als zeer matig in de test naar voren kwamen.

Foto: BMW 130i uit de Autoblog Garage!