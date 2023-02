Ja ja, Mini is de betrouwbaarste auto in zijn klasse!

Het is een specifieke klasse, maar de Mini is de betrouwbaarste auto in zijn klasse.

Britse auto hebben nooit bekend gestaan om hun betrouwbaarheid. Uiteraard is dat een imago dat nog dateert uit de jaren ’60 en ’70. Maar ja, net zoals met Italiaanse auto’s in de jaren ’80 en Franse auto’s uit de jaren ’00 kun je zo’n imago niet gemakkelijk wegpoetsen. Het is toch iets dat blijft hangen op verjaardagen.

Maar het is nu tijd dat de Britten in het zonnetje gezet worden. In de Britse betrouwbaarheidsonderzoeken komen de Jaguars er verrassend goed vanaf. Vandaag hebben we resultaten van de Amerikaanse JD Power Survey voor je en wat blijkt: de Mini is de betrouwbaarste auto in zijn klasse!

Mini betrouwbaarste auto in zijn klasse!

JD Power is een betrouwbaarheidstest die op grootschalige basis wordt gedaan. Het gaat hierbij om de storingsgevoeligheid tijdens de eerste drie jaar van de auto. Het gemiddelde is 186 storingen per 100 auto’s. Sommige presteren veel beter, ander significant slechter.

Daarvan zijn 50 storingen per 100 auto’s enkel en alleen te weten aan fouten in het infotainmentsysteem! Dus met storingen bedoelt JD Power iets dat niet klopt aan de auto, niet zozeer dat je langs de weg staat. De Mini is weliswaar de betrouwbaarste auto in zijn klasse (‘sporty compact’), maar dus niet overall.

Usual suspects

Je mag uiteraard niet raden welke dat wel zijn, want het is geen verrassing. Het is een gedeelde eerste plaats met de Toyota C-HR en Lexus RX. Beide scoren 111 storingen per 100 auto’s. Dat is dus iets meer dan 1 storinkje per auto in drie jaar.

Als het gaat om luxemerken, dan is Lexus het meest betrouwbaar. Op nummer twee vinden we Genesis (het luxemerk van Hyundai), op nummer drie Cadillac en nummer 4 is BMW. Van de niet-luxemerken is Kia het meest betrouwbaar en laat daarmee Buick, Chevrolet, Mitsubishi en Toyota achter zich. We zien dus dat niet alleen de Zuid-Koreaanse merken hoog scoren, maar dat General Motors structureel betrouwbaarder is dan voorheen. Het gehele rapport kun je hier lezen!

Fotocredits: Mini GP 3 in actie, door @ROW1 (ROW1 Photography)

Meer lezen? Deze auto’s zijn 100 procent betrouwbaar (en ja, ook een MINI!)!