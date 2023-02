Uit de oude doos: de meest bizarre “Lexus” ooit

Ja, de Lexus RX (maar dan als Toyota Harrier) kwam zo uit de fabriek rollen met dank aan Italiaans topdesign.

We willen niet zeggen dat Toyota’s per definitie saai zijn qua design, maar tot en met zo’n tien jaar geleden waren modellen van Toyota niet echt spannend vormgegeven. De wens om een rasechte designstudio zich te laten bemoeien met een Toyota om het design wat op te fleuren klinkt dan helemaal als niet zo’n gek idee. Dus wanneer Toyota de hulp van Zagato vraagt voor een design, dan klinkt dat als een topidee.

Toyota Harrier

De auto die werd gekozen voor Zagato om om te katten was echter de Toyota Harrier. Die naam zegt je misschien niet zo veel, maar het model wel. Dat is namelijk de eerste en tweede generatie Lexus RX. In Japan vond Toyota dat Lexus nog niet genoeg naamsbekendheid had en werd het op safe gespeeld. De modellen van Lexus des tijds (GS, LS, LX en RX) werden dus in de eerste jaren in Japan verkocht met een Toyota-badge. De Lexus RX werd dus de Toyota Harrier.

Toyota Harrier Zagato

Maar even terug naar de samenwerking met Zagato. Die mochten dus een speciale Toyota Harrier ontwerpen. De speciale gelegenheid hiervoor kwam in 1997. Toyota vierde namelijk het veertigjarige bestaan van de Toyopet-dealers (bedoeld voor hun middenklasse modellen in thuisland Japan). In een oplage van 250 stuks kwam de Toyota Harrier Zagato alleen in Japan op de markt. Het was trouwens ‘gewoon’ een Harrier, maar dan met dikkere bumpers, een rasechte bodykit en dikke wielen. Ook al is het enige plaatje dat we van Toyota zelf kunnen vinden een witte Harrier met grijze wielen (en ja, we weten dat het een zwart-wit foto is), maar de leukere kleurstelling was rood met gouden wielen! Toyota verkocht dus 250 stuks van de Harrier Zagato en de bodykit werd gebouwd en aangebracht door onderdelenafdeling Modellista.

Tweede generatie Toyota Harrier Zagato

Het kan zijn dat je nog nooit gehoord hebt van de Toyota Harrier Zagato, wat gezien de limitering van 250 stuks niet abnormaal is. Toch waren er iets meer van de speciale Lexus, want in 2006 (voor modeljaar 2007) deed Toyota het kunstje opnieuw met een heuse tweede generatie Toyota Harrier Zagato!

De auto kwam wederom op de markt ter ere van het nu vijftigjarige bestaan van de Toyopet-dealers. De insteek van de nieuwe Harrier Zagato is hetzelfde: een door Modellista gebouwde en aangebrachte bodykit ontworpen door Zagato. Ook kon je wederom kiezen voor wit met grijs, maar je mag ook weer kiezen voor rood en goud.

Enkel in Japan

En helemaal in die kleurstelling is dit een aardig bizarre speciale editie. De Toyota Harrier Zagato was enkel beschikbaar in Japan en ging destijds omgerekend 42.000 dollar kosten met de 2.4 liter viercilinder of destijds omgerekend 48.800 dollar met de 3.5 liter V6.

Een handjevol exemplaren van de Toyota Harrier Zagato van beide generaties is neergestreken in Europa, met een beetje geluk vind je er ooit nog eens eentje te koop. Zou jij het zien zitten, een Lexus RX met Italiaanse ‘flair’?