AlphaTauri AT04: dit is de auto van Nyck de Vries

Met de AlphaTauri AT04 kan Nyck de Vries laten zien wat hij kan!

Zonder de naam Verstappen is Nederland niet oververtegenwoordigd in de Formule 1. Er zijn zeventien F1 coureurs, waarvan Max en Jos Verstappen verreweg het meest succesvol zijn geweest. Daarnaast zijn er nog 13 hele goede F1-coureurs en Robert Doornbos.

Maar we hebben een zeventiende coureur: Nyck de Vries. Hij gaat namelijk dit jaar rijden zijn eerste volledige F1-seizoen rijden met deze auto: de AlphaTauri AT04!

Fashionweek

Het is de Fashionweek in New York en AlphaTauri is een modemerk. Het leek dus logisch om de nieuwe auto aldaar te onthullen. Het is alweer de de vierde AlphaTauri, dat voorheen bekend was als ‘Toro Rosso’.

De Scuderia AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull. Diverse onderdelen worden dan ook ingekocht bij Red Bull. Mede hierdoor is AlphaTauri veelal wel competitief om te strijden voor de punten, alhoewel het vorig jaar wellicht ietsje tegenviel.

Hopelijk heeft het team de weg naar boven gevonden en kan De Vries daarvan profiteren. Hij en Yuki lijken een goede combinatie te zijn. Tsunoda is nog een jonge hond die soms briljant is en soms door de ondergrens zakt. Dit terwijl De Vries in voorgaande raceklasses behoorlijk stabiel presteert.

Weten we iets over de AlphaTauri AT04?

Dan willen jullie natuurlijk weten hoe het ziet met de voortekenen over de snelheid van de AlphaTauri. Onder de kap ligt een 1.6 liter turbo V6 van Honda. Deze werkt samen met een elektromotor. via een sequentiële achtbak worden de krachten op de achterwielen afgegeven. Net zoals bij alle andere F1-auto’s de laatste jaren. Heel veel meer zinnigs valt er niet over te zeggen. Ondanks dat dit de nieuwe kleurstelling is voor 2023, is de auto dat niet.

En dat is het geval met alle onthullingen van F1-auto’s de laatste jaren. Je kan die nieuwe sponsors en kleuren bekijken, maar aan de auto is weinig te zijn. Pas aan het einde van deze maand zullen we de AlphaTauri AT04 in vol ornaat kunnen zien. Gelukkig kun je dan ook meteen de auto in beweging zien, tijdens de pre-season testdagen.

Chek hieronder de onthulling van de AlphaTauri AT04: