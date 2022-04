Toyota geeft vanaf nu 10 jaar garantie

Toyota’s zijn toch onverwoestbaar, dus dan kun je net zo makkelijk 10 jaar garantie geven, nietwaar?

Aziatische merken zijn betrouwbaar, dat weet iedereen. Nu is een heersende opvatting niet altijd de waarheid, maar feit is dat Aziatische merken vaak hoge ogen gooien in betrouwbaarheidsonderzoeken. En welke merken bieden de langste garantietermijn? Aziatische merken. Dat zegt natuurlijk ook iets.

Voor de langste garantie moest je altijd bij Kia zijn, die maar liefst 7 jaar garantie biedt. Daarmee was Kia de onbetwiste koning van de garantie. Vorig jaar stak Lexus echter de Koreanen de loef af, door 10 jaar garantie te bieden.

Nu doet Toyota (het niet-luxemerk van Lexus) hetzelfde. Ook bij Toyota kun je dus rekenen op 10 jaar garantie. De reguliere garantietermijn is nog steeds 5 jaar, maar bij onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften wordt dit telkens met een jaar verlengd. Zo kun je tot 10 jaar garantie krijgen. Qua kilometers legt Toyota de grens bij 200.000. Dit zijn precies dezelfde spelregels als bij Lexus.

De verlengde garantie geldt niet alleen als je nu een nieuwe Toyota aanschaft. Iedereen die een Toyota van minder 10 jaar oud heeft kan ook aanspraak maken op deze garantie. Mits de auto aan de voorwaarden voldoet.

Toyota biedt hiermee aanzienlijk meer garantie dan het gros van de andere merken. Merken als Volkswagen, Ford en Opel bieden maximaal 4 á 5 jaar garantie. Bij Toyota (en Lexus) zit je dus mooi op het dubbele.

Foto: @Maurice16