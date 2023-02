EV-verkopen dalen flink: 77% in de min!

De EV-verkopen dalen flink in Noorwegen. Wat is er aan de hand?

De elektrische auto is een verkoopwonder. In relatief korte tijd omarmt men de nieuwe techniek. We weten dat de dagen van de verbrandingsmotor geteld zijn, dus moet er wel een alternatief komen. Een elektrische auto heeft geen directe uitstoot en is dus iets minder vervuilend. Ergo: een logische ontwikkeling. Maar wat blijkt, er schijnen mensen elektrische te rijden vanwege de fiscale voordelen. Nee, toch?

Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers van afgelopen maand in Noorwegen. Zoals jullie wellicht al weten: in Noorwegen zijn ze nog veel verder als het gaat om elektrische auto’s. De top 10 bestverkochte modellen bestaat louter uit EV’s. Maar de elektrische autoverkopen daalde in Noorwegen met maar liefst 77%, dat meldt InsideEVs. Wat is er gebeurd? De OFV (vrij vertaald, Noorse Weg Federatie) zegt dat de oorlog en chiptekorten een rol spelen. Maar dat was in januari 2022 ook al het geval.

EV-verkopen dalen flink: met 77%!

Daar gaan we met de broodnodige nuance naar kijken. De verkopen daalde met 77% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Er werden in januari slechts 1.860 elektrische auto’s verkocht in Noorwegen. Maar voor een beter beeld moeten we kijken naar de vergelijking met december 2022. Toen verkocht men in 95% meer.

Belasting Toegevoegde Waarde

Nee, wat er echt gebeurd is, is verandering in de regelgeving. Er zijn twee dingen aangepast die het kopen van een EV minder interessant maken. Als je een elektrische auto koopt die meer kost dan 500.000 Kronen, dan moet je ineens BTW gaan betalen! Dus auto’s worden in een klap duurder om aan te schadden. En 500.000 Kronen is iets meer dan 46.000 euro. Daar koop je nauwelijks een EV voor.

Wegenbelasting op basis van gewicht!

Dat niet alleen, ook om te rijden zijn elektrische auto’s in Noorwegen duurder. Als je na 1 januari 2023 een elektrische auto in Noorwegen op kenteken zet, dien je het Noorse equivalent van Motorrijtuigenbelasting te gaan betalen. Net als in Nederland gaan ze dat doen op basis van gewicht! Ja, gewicht. Ondanks dat een elektromotor relatief compact en licht is, geldt dat niet voor de loodzware accu’s die je nog hebt.

Nog snel in 2022 registreren

Wat we nu zien in Noorwegen, kennen wij natuurlijk ook met de wijzigingen qua bijtelling bijvoorbeeld. Iedereen ging zijn auto nog vóór de jaarwisseling registreren, waar mogelijk. Dat zorgt altijd voor enorm grote verschillen in dit soort overzichten

Dit zorgt er tevens voor dat in Noorwegen het aantal dieselauto’s nog nooit zo hoog is geweest. Dat was in januari 2023 namelijk 7,6%! 1,9% van alle nieuwe auto’s in Noorwegen hebben enkel en alleen een benzinemotor en 14,2% is een hybride. Overigens is deze trendbreuk hoogstwaarschijnlijk gewoon een tijdelijke. Ondanks dat EV’s fiscaal interessant zijn geworden, zijn ze nog altijd interessanter dan een benzine-auto. Zie het zo: iedereen die normaal gesproken in januari een auto zou kopen, deed dat nog even snel in december 2022.

Fotocredits: AMG’s in Noorwegen, door @GijsSpierings.