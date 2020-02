‘Jaguar moet minder SUV’s en meer sportauto’s bouwen’

De kersverse designtopman van Jaguar Julian Thomson wil dat er minder Jag SUV’s komen en méér sportauto’s en sedans. Verklaart hij hiermee de oorlog aan zijn Tata-bazen?

Ja, met de F-Type maakt Jaguar nog een sportauto. Maar dat segment heeft allang niet meer de focus van het Britse bedrijf. Nee, de laatste tijd focust Jaguar zich op crossovers en SUV’s als de E- en F-Pace, en maakte het met de I-Pace de eerste EV van het merk. Binnenkort moeten er ook nog twee crossovers bijkomen.

Voor de autoliefhebber die geniet van sportwagens is dat niet het beste nieuws. En daar is Julian Thomson, hoofdontwerper bij Jaguar, het mee eens. Tegenover ABC News zegt hij dat er in zijn ideale wereld meer sportauto’s en minder SUV’s rond zouden rijden dan nu. Hij denkt wel dat SUV’s spannend kunnen zijn, maar vindt dat de balans – bij Jaguar – teveel is doorgeschoven naar dat segment. Het zou volgens hem beter zijn als Jaguar meer sedans en sportauto’s zou maken.

Het is nog maar de vraag of zijn wensen ook daadwerkelijk resulteren in meer sportauto’s en sedans van het merk. Moederbedrijf Tata zal er vast ook iets over te zeggen willen hebben. Thomson geeft daarnaast aan dat er veel moeilijkheden zijn bij het ontwerpen van dergelijke auto’s.

Überhaupt het mogen ontwerpen van een sportauto is het grootste struikelblok van het segment, zo zegt de hoofdontwerper. ‘De wereld is tegen de sportauto’, vanwege uitstoot- en veiligheidsredenen. “Toch zijn ze wel de ultieme droom van een auto. Ze vertegenwoordigen het beeld dat je wegrijdt naar de zonsondergang.”

Wel heeft Thomson wat ideeën om meer mensen in de sportauto te krijgen: jongeren. Het gros van de sportautokopers is namelijk ‘ervaren’ (lees: oud) die de historie achter een sportauto waarderen. Jongeren kennen of begrijpen die historie volgens Thomson niet, dus moet je ‘de droom van het rijden’ opnieuw voor ze verwezenlijken.

Om meer sedans te kunnen verkopen, moet je aantrekkelijke koetsen ontwerpen. Klinkt logisch, maar is dat volgens Thomson niet. Klanten kopen een sedan omdat ze een rationeel product willen, aldus de hoofdontwerper. Sedans worden dus bewust rationeel ontworpen. Jaguar moet sedans ontwerpen waar mensen op verliefd raken, zo stelt hij. Dat is ook precies wat Thomson bij zijn tijd bij Jaguar wil verwezenlijken: een beeld dat eleganter en romantischer is. En daarmee ook nog eens winstgevend is.