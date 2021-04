Jaguar I-PACE Black scheelt weer opties aanvinken - Autoblog.nl

Het moet wel je smaak zijn, maar deze Jaguar I-PACE Black heeft een aantal zaken standaard die normaal gesproken een optie zijn.

Met de Jaguar I-PACE Black (alternatieve naam: Jules Deelder Edition) brengt de Britse autofabrikant het elektrische model opnieuw onder de aandacht. Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe I-PACE, dan kan dit wel eens een aantrekkelijke zijn. En dat heeft te maken met de uitrusting.

De I-PACE Black krijg je een aantal zaken ‘cadeau’ die normaal gesproken een optie zijn op de S, SE en HSE. Het gaat hier onder meer om het Black Pack, een panoramadak en privacy glass. Gelukkig is de kleur van het exterieur niet altijd zwart, anders zou het een wel heel saaie bedoeling worden. Je kunt gewoon uit het volledige kleurenpallet van de I-PACE kiezen met deze uitvoering.

Ongewenste geurtjes en andere ongezonde zaken worden gefilterd met het PM2.5-filters aan boord van de I-PACE. Het is zelfs mogelijk om vooraf het filter de lucht in de Jaguar te reinigen. Handig als Henk weer voor het uitstappen een ruft heeft gelaten in de auto.

Voor de rest is de Jaguar I-PACE Black nou niet zo baanbrekend anders. Je hebt nog steeds 400 pk via de elektromotoren op beide assen. Daarnaast kan de 11 kW boordlader de elektrische auto in 8,6 uur volledig opladen. Dat klinkt nu niet meer zo indrukwekkend met die opkomende EV’s met 800-volt laadtechnologie, maar de I-PACE is er dan ook al een tijdje.

Prijzen voor de I-PACE Black beginnen bij 87.560 euro. Ter vergelijking, de instap Jaguar I-PACE EV400 is er vanaf 81.925 euro.