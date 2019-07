Jaguar komt met gigantische crossover

En ook een hele kleine.

Jaguar is altijd een merk geweest waar waanzinnig veel potentie zit, maar het kwam er niet altijd uit. Onder regie van Ford ging de kwaliteit er met sprongen (pun intended) op vooruit.

Ook de verkoopcijfers gingen omhoog. Alleen niet voldoende om alle investeringen te rechtvaardigen. Met name de X-Type bracht Jaguar niet het succes waarop gehoopt werd. Echter, tegenwoordig gaat het beter dan ooit. Met de nieuwe generatie crossovers lijkt het dan toch de goede kant op te gaan voor de Britten.

De F-Pace en E-Pace zijn voor het Engelse merk een groot succes. Neem de F-Pace. Afgelopen jaar werden er 23.520 exemplaren van de F-Pace in Europa verkocht en nog eens 14.752 in de Verenigde Staten. Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Volgens Carscoops komen er nog meer cross-overs bij.

Jaguar heeft in het geniep aan wat mensen al laten weten wat er namelijk op de planning staat voor de middellange termijn. Zo staan er een opvolger voor de F-Type en XE (die net gefacelift is) klaar, alsmede een volledig elektrische Jaguar XJ. Ook is er ‘verklapt’ dat er een mega crossover komt met een Jaguar logo.

Deze auto gaat naar alle waarschijnlijkheid ‘J-Pace’ heten. De auto moet concurreren met de BMW X7 en Mercedes-Benz GLS. Er wordt met geen woord gerept over een gigantische olifant in de kamer in de vorm van de Range Rover. De auto gaat gebouwd worden op het nieuwe ‘MLA’-platform. Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe Range Rover ook op dat platform staan. De ‘MLA’-architectuur is geschikt voor conventionele motoren als geĆ«lektrificeerde aandrijflijnen.

Naast een gigantische crossover komt er ook een hele kleine Jaguar crossover. Mocht je denken dat de E-Pace al klein is, het kan nog kleiner. Het is de bedoeling dat het nieuwe model (de namen ‘A-Pace’ en ‘B-Pace’ lijken aannemelijk) een stuk goedkoper wordt dan de E-Pace. De goedkoopste E-Pace kost 54.950 euro.