Autoblog advies: cabrio met klapdak en automaat (€15.000)

Stel, je wilt een cabrio met alles, dus met automaat en klapdak. Waar moet je dan uit kiezen? Team Autoblog zocht het uit en geeft advies!

Er zit altijd een verschil tussen wat de autojournalist vindt en de consument. Er zijn genoeg auto’s waar de zichzelf puristen wanende journalisten lyrisch over zijn, die vervolgens door niemand gekocht worden. De Honda NSX, Fiat Multipla en Audi A2 kregen lovende kritieken.

Andersom is het ook waar. Er zijn voldoende auto’s die zeer kritisch ontvangen zijn, maar goed verkochten. Dat zo’n vakschrijver het niets vindt wil niet zeggen dat het publiek er niet van kan houden.

Met de aanvraag van vandaag kwam die gedachte weer op zetten. Kitty is namelijk op zoek naar een vervangende voor haar huidige auto. Nu heeft ze een Volkswagen Golf GTI uit 2011. Ondanks dat een Golf GTI heel erg leuk is, blijft het een Golf. Niet dat het negatief is, maar de GTI biedt twee dimensies ten opzichte van een gewone Golf: meer wegligging en meer snelheid.

De volgende auto moet een cabriolet worden. Maar als het een cabrio wordt, zitten er wel een paar eisen aan vast. Ten eerste wil Kitty absoluut een automaat. Dat heeft ze nu ook en vindt ze veel prettiger dan een handbak. Nu is Kitty nog een beetje aan het dubben tussen toch maar een Golf GTI of een Clio R.S., maar is een cabriolet niet veel leuker? Het is niet de eerste keuze van elke zichzelf zeer respecterende journalist. Maar who cares? Op het moment dat je het dak open doet, heb je een bak zon en frisse lucht waar geen paar honderd pk tegenop kan.

De wensen en eisen van Kitty kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Golf 6 GTI, T3 Westfalia Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 15.000 incl. inruil Golf Jaarkilometrage: 20.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Weer wat anders Gezinssamenstelling: Alleen met zoon en hond (vriend heeft grotere auto) Voorkeursmerken/modellen: Cabrio, hardtop, automaat. No-go modellen / merken: Peugeot

Wat mis je door de no-go:

Tsja, als je geen Peugeot wil, dan mis je dus een, jawel: Peugeot. Om eerlijk te zouden we niet aanraden om 15 mille stuk te slaan op een Peugeot met kenmerkend ‘CC’ dak. Zo rond de 10 mille mille vind je voldoende keurige exemplaren met zeer rijke uitrusting en niet al te veel kilometers. Echt prima auto’s om dagelijks te gebruiken. Het is niet bijzonder spannend, maar qua onderhoud vallen de kosten mee, alhoewel sommige 1.6 THP motoren nog weleens een kuurtje willen vertonen. De automaat is trouwens niet al te prettig in het gebruik, een handbak is beter te vinden en rijdt prettiger.

Mazda MX-5 RC 2.0 Sports-Line Aut. (NC2)

€ 12.800 (Dld.)

2011

85.000 km

Deze cabrio met klapdak was nog eventjes zoeken. Een MX-5 met hard dak én met automaat is zoiets als vanillepudding met sashimi. Je hebt echt een topkok nodig om daar iets smakelijks van te maken. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de uitwerking van dit recept reuze meevalt. De automaat doet het op zich prima, maar die handbak voegt juist bij een MX-5 heel erg veel toe. Voordeel: de automaat is altijd voorzien van de sterkere 2.0 motor en is vaak erg luxe uitgerust. Verder heb je alle sterke punten van een MX-5: relatief lage gebruikskosten (@Wouter kan er weinig op aanmerken), weinig afschrijving en een wegligging die altijd zorgt voor een glimlach. Net als de automaat is het klapdak niet helemaal volgens het MX-5 recept, maar valt de toegebrachte schade heel erg mee, terwijl de gebruiksvriendelijkheid en inzetbaarheid wordt vergroot.

Volkswagen EOS 2.0 TSI Highline DSG

€ 13.500

2011

111.000 km

De saaist mogelijke cabriolet met klapdak die je in dit lijstje voorgeschoteld krijgt is de Volkswagen Eos. Dat komt voornamelijk omdat de Eos absoluut niet spannend is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ‘ie daar ook niet voor ontwikkeld of ontworpen is. De Eos is een combinatie van een Golf (voorkant) en Passat (achterkant). In combinatie met de 2.0 TSI motor en de DSG transmissie heb je wel een uiterst prettig rijdende automobiel, let even op deze aandachtspunten. In het budget kun je kiezen uit hele fraaie exemplaren met een riante uitrusting. Zie het een beetje als een Audi A5 Cabriolet zonder R. Qua ruimteaanbod is het heel ordentelijk gesteld in de Eos.

Volvo C70 T5 Cabrio Summum Geartronic

€ 14.750

2007

120.000 km

Zweedse cabrio’s zijn altijd zeer breed inzetbaar geweest. Helaas moeten we dat in verleden tijd schrijven, want ze worden niet meer gemaakt. Dit type was de meest luxe en snelste versie die Volvo bouwde. Ondanks de heftige vijfcilinder turbomotor en het Ford Focus platform, hoef je geen scherpe rijdersauto te verwachten. De C70 is log, zwaar en mist stijfheid. Aan de andere kant is de auto zeer comfortabel en koersvast. De T5 motor is koppelrijk en de stoelen zijn uitstekend. Dit is een typische lange-afstandscruiser om met je eega (M/V) naar Zuid-Frankrijk te zoeven. Qua aandachtspunten valt het heel erg mee.

BMW 325iA Cabriolet High Executive (E93)

€ 13.950

2007

130.000 km

Qua concept lijken de Volvo en BMW elkaars gelijke, maar de uitwerking is compleet anders. Beide zijn wederom een cabrio met klapdak. Maar er zijn vooral veel verschillen. De BMW heeft de stijfheid beter voor elkaar, maar voelt zeer zwaar aan. De Volvo heeft een potente motor, de 3.0 zes-in-lijn van de 325i moet je echt in de toeren jagen. De Volvo is gebaseerd op een C-segment platform, maar heeft (een klein beetje) meer ruimte dan de D-segment BMW. De automaat in de BMW is wel veel prettiger. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden. Houd er rekening mee, dat je moet gaan voor een zo origineel mogelijk exemplaar, dat is het altijd het beste voor je restwaarde.

Mercedes-Benz SLK280 (R171)

€ 14.950

2008

105.000 km

De grondlegger van het genre ‘cabrio met klapdak’ is natuurlijk de Mercedes-Benz SLK. De eerste generatie (R170) was erg fraai, maar had had een nogal goedkoop interieur en een zeer oninspirerend rijgedrag. Bij zijn opvolger (deze R171) was dat een heel stuk beter voor elkaar. Zelfs met de SLK200 Kompressor (de instapper) is voldoende lol te beleven. Trakteer jezelf echter op de ‘280’. Die heeft namelijk aanzienlijk meer vermogen, koppel én een aangenamer geluid. In het budget kun je post-facelift modellen vinden met niet al te veel kilometers. Een zeer geschikte allrounder.

Lexus IS250C Executive Aut. (XE20)

€ 17.500

2011

125.000 km

We gaan hier behoorlijk over het budget heen. Toch willen deze IS250C graag even benoemen. Het is namelijk een zeer zeldzame auto die naadloos past bij de wensen en eisen. Alleen de vraagprijs is wat hoger. Je kan met deze Lexus dat ‘risico’ wel lopen. Deze generatie IS staat namelijk bekend als zeer betrouwbaar (mits je de diesel overslaat). De IS250C is een rechtstreekse concurrent van de BMW 325i. De motor is beduidend minder potent, maar eveneens zeer trillingsarm en erg stil. De Lexus is nog meer op comfort afgestemd. De grootste uitdaging is een betaalbaar exemplaar vinden. Importeren biedt helaas geen soelaas, want de Lexus IS250C is door heel Europa erg prijzig.

Semi-Yolo: Mercedes-Benz SL350 (R230)

€ 14.999

2003

130.000

Wat? een SL? Is die auto niet veel te duur? Eh, ja. Eigenlijk wel. De leuke SL’s beginnen bij 25 tot 30 mille. Voor 15 mille kun je in principe een ‘R230’ vinden. Bij diverse particulieren vonden we een SL 350, de ‘instap’-zescilinder. Met 245 pk uit de 3.7 V6 kom je in principe niets te kort. Het is altijd een cabrio met klapdak. Sterker nog, het is een van de leuker sturende SL’s, voor zover dat een prioriteit is. Ook is de ‘350’ niet voorzien van ABC hydropneumatische vering. Gezien de onderhoudsperikelen daarmee is dat stiekem een aanrader. Zonder dat ABC-systeem heeft de Benz minder dat ‘vliegende tapijt’ gevoel, maar juist iets meer wat de oude SL roadsters hadden.

YOLO: Ford Thunderbird

€ 13.950

2002

180.000 km

Meestal hebben we al een behoorlijk idee van wat de YOLO moet gaan worden. Soms is het een verrassing, zoals vandaag. De Ford Thunderbird is een zeer vreemde eend in de bijt. Qua onderdelen hoef je je geen zorgen te maken. De Thunderbird is in technisch opzicht een Jaguar S-Type met aparte cabriokoets erop. Helaas is de auto ook voorzien van een knakeninterieur. Het is beter gesteld dan in zijn opvolger (de Mustang), maar bij zo’n bijzonder koetswerk verwacht je niet het dashboard waar Hertz Atlanta zich nog voor zou schamen. Maakt allemaal niet uit, met mooi weer zijn er weinig betere auto’s. De wegligging is verrassend goed, de motor is een beetje lui, maar klinkt lekker en elke keer als je de reflectie ziet van jou in je Thunderbird vraag je je af waarom iedereen in zulke saaie auto’s rijdt. Enig nadeeltje: het is eigenlijk geen cabrio met klapdak, maar de hardtop is goud waard.

