Een Jaguar XJ restomod: maken of kraken?

Originaliteitsfreaks kunnen beter even de andere kant opkijken.

Er zijn veel trends gaande in de autowereld die we niet direct toejuichen. Wat wél een leuke trend is: restomods, die we steeds vaker voorbij zien komen. Het moderniseren van klassiekers levert vaak verrassende en gave projecten op.

Slachtoffer

Nu is een Porsche 911-restomod inmiddels niet meer zo verrassend. Er zijn echter ook bedrijven die een wat originele auto als ‘slachtoffer’ uitkiezen. Carlex Design bijvoorbeeld. Zij komen namelijk met een restomod op basis van de Jaguar XJ Coupé.

Carlex

Nu denk je misschien: sinds wanneer doet Carlex aan restomods? Dat is een goede vraag, want deze Poolse toko was tot op heden voornamelijk bezig met tunen. Ze zijn vooral bekend van hun overdadige interieurs.

Jaguar XJ Coupé

Maar nu gaat Carlex Design zich dus aan een restomod wagen. Als uitgangspunt hebben ze de Jaguar XJ Coupé gekozen, ook wel bekend als de XJ-C. Deze is een stuk zeldzamer dan de XJ sedan. Tussen 1975 en 1978 zijn er maar 10.426 exemplaren van gebouwd (Daimler’s meegerekend).

Grondige make-over

Bij Carlex zijn ze niet vies van een grondige make-over. Met deze Jag houden ze het ook niet bepaald subtiel. Op de renders zien we brede uitgeklopte wielkasten, gigantische velgen en vier uitlaten. Bij de puristische klassiekerliefhebbers lopen nu waarschijnlijk de koude rillingen over de rug. We hebben je gewaarschuwd.

Interieur

Maar er is meer. Carlex heeft namelijk een naam hoog te houden als het om interieurs gaat. Met deze Jaguar XJ leven de mannen van Carlex zich helemaal uit, want er is niets meer van het originele interieur te herkennen. Van de versnellingspook tot de deurgrepen: alles is opnieuw ontworpen. Het hoogtepunt zijn de stoelen, die niet mis zouden staan in de behandelkamer van een steampunk-tandarts.

Techniek

Zoals het hoort bij een goede restomod wordt ook de techniek van de Jaguar XJ gemoderniseerd. De Jag wordt bijvoorbeeld voorzien van nieuwe remmen, het onderstel wordt aangepakt en de auto wordt voorzien van moderne gemakken als airco.

V8

De uitlaten waren al een hint dat deze restomod niet geëlektrificeerd is. Wel lepelt Carlex er een ander blok in. Origineel was de XJ-C er alleen met een zes-in-lijn of een V12, maar deze restomod krijgt een V8. Carlex verklapt nog niet wat voor V8, alleen dat deze 400 pk krijgt.

De afbeeldingen zijn nog duidelijk renders, maar Carlex is van plan deze uitzinnige Jaguar XJ restomod daadwerkelijk te gaan bouwen. Ze mikken op een handjevol exemplaren per jaar. Dan moet er natuurlijk wel genoeg vraag zijn. Wat zeggen jullie: is dit een geslaagde restomod of is Carlex toch echt te ver gegaan?