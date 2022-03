Jaja, Tesla wordt verslagen door, eh, General Motors!

Tja., als je ambities lager zijn, is het ook makkelijker om ze te halen. Maar toch, Tesla wordt verslagen door GM in dit specifieke geval.

Zoals jullie wel eens hebben gelezen, halen we Tesla nog weleens aan als het gaat om elektrische auto’s. Dat is op zich ook wel logisch. In veel opzichten heeft Tesla namelijk winnende formule in huis. Alle andere EV-producten die enigszins concurreren, leggen we naast de Tesla-meetlat.

Als het gaat om General Motors, is Tesla altijd enkele lichtjaren verwijderd en ja, we weten het, een lichtjaar is een lengtemaat om afstand te meten, niet de tijd. Natuurlijk, met de Chevy Volt/Bolt (Opel Ampera(-E) in Nederland) heeft GM wel goede wil laten zien, maar niet voldoende.

Tesla wordt verslagen

De Cadillac Lyriq moet zorgen voor de revolutie bij GM. Ja, Ook wij noemen de auto een heuse Tesla-killer. Het is namelijk een auto die vanaf de ventieldoppen is ontwikkeld als EV, geen omgebouwd compromis. Net als Tesla had ook Cadillac een releasedatum om de auto te onthullen en op de markt te brengen. In tegenstelling tot Tesla doet Cadillac iets vreemds: ze lopen voor op schema! Dat meldt Carscoops.

Dat is hoogst opmerkelijk. Zeker nu er veel toeleveranciers kampen met uitwassen van het coronavirus (halfgeleiders) en de oorlog in Oekraïne, stelt men veel introducties eventjes uit. Maar dat geldt dus niet in dit geval. De Cadillac Lyriq (modeljaar 2023) is nu al in productie.

klopje op de schouder

General motors mag zichzelf wel een klopje op de schouder geven. De fabriek in Spring Hill werd eind 2020 gesloten om helemaal aangepast te worden voor de productie van EV’s. Amper anderhalf jaar is het zo ver.

Ok, we moeten de grap gewoon eventjes maken. Omdat het zó slecht is. Komt ie: iedereen is lyrisch over de Cadillac Lyriq… De orderboeken gingen tijdens de zomer van 2021 open en in 10 minuten waren alle beschikbare slots vergeven. Vanaf 19 mei 2022 gaan de orderboeken weer open. Cadillac zal de productie flink moeten opschroeven. Nu zitten ze op 3.200 stuks per jaar, maar dat worden er 25.000 op jaarbasis gaan worden. Dat zijn dan nog géén Tesla-aantallen.

