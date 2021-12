Tesla volgt trendsetters Rivian en General Motors

Tesla past de Cybertruck aan en volgt daarmee trendsetters Rivian en General Motors.

Tesla is een pionier op het gebied van EV’s naar de massa brengen. Maar ook pioniers kunnen wel eens ingehaald worden door concurrenten. Wie gebruikt er tegenwoordig bijvoorbeeld nog Ilse, Lycos, of AskJeeves als zoekmachine? Waarschijnlijk alleen mensen die nooit antwoord hebben gekregen op hun open sollicitatie bij Google. Waarvan Ak…Nou ja nee, ik scherts.

Enfin, de Tesla Cybertruck zou de eerste elektrische pickup op de markt moeten worden. Maar op dit punt is de Amerikaanse autofabrikant reeds de loef afgetroefd door Rivian én dat extreem hippe en agiele bedrijf genaamd General Motors. Zij hebben namelijk (als je veel geduld hebt) sinds kort de R1T respectievelijk GMC Hummer voor je in de aanbieding. Beide loodzware molochen die natuurlijk extreem goed zijn voor het milieu, want elektrisch.

De Cybertruck daarentegen is nu al twee jaar te laat als we uitgaan van de belofte van Elon Musk. Onlangs verdwenen de verschillende specs waarmee je het bizar gevormde vehikel van de site van Tesla. Dat gaf te denken over wanneer het moment nu daar is dat het ding wél op de markt komt, met welke specs en voor welke prijs.

Over dat laatste hebben nog geen hard nieuws. Dat zou ook een beetje gek zijn, daar Tesla de laatste tijd bijna wekelijks de prijzen van de andere modellen aanpast. Maar qua specs is er wel heeeeeeet nieuws te melden over de Cybertruck. Waar voorheen de ‘Tri-Motor’ de non plus ultra big daddy whopper met kaas zou worden, heeft Tesla nu bevestigd dat er een versie met vier motoren komt. Jawel, vier motoren, voor elk wiel is er dus één motor. Daarmee volgt Tesla Rivian en General Motors, die de R1T en Hummer ook met vier motoren leveren. De topper uit de range zal tevens de eerste versie van de Cybertruck zijn die op de markt komt.

Elon Musk heeft verder beloofd dat de Cybertruck zich zal kunnen bewegen als een krab.

Will have both front and rear wheel steer, so not just like a tank – it can drive diagonally like a crab. Elon Musk, ontkent zelf nog altijd een van de crabpeople te zijn

Zowel de voor- als achterwielen hebben namelijk zoveel stuuruitslag dat de gigantisch pickup zich als een krab zijdelings kan bewegen. Ook dat is iets wat de GMC Hummer al kan en waar Rivian naar verluidt aan werkt. Is Tesla dan nu officieel niet meer de trendsetter? Laat het weten, in de comments!