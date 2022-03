Porsche komt met supercharger-netwerk

Dit komt ons heel erg bekend voor. Porsche komt met een eigen supercharger-netwerk.

Als je wil zorgen dat de consument een overstap maakt, moet je zorgen dat het zo aantrekkelijk mogen is En misshien nog belangrijker: neem alle eventuele hindernissen weg.

Kijk maar naar waterstoftechnologie. Er zijn in Nederland vier laadsations en twee automodellen. Als Hyundai (Nexo) en Toyota (Mirai) er echt een succes van willen maken, zorg dan voor (veel) meer laadstations. Die zul je zelf moeten bouwen. Wellicht dat er ook bij jullie zich een ‘aha erlebnis‘ afspeelt.

Porsche komt met eigen supercharger netwerk

Het is precies wat Tesla heeft gedaan met het supercharger-netwerk. Daardoor kun je tenminste gebruik maken van de auto en ben je niet afhankelijk van het netwerk van derden. Porsche ziet de meerwaarde er blijkbaar ook van in, want de Duitsers komen óók met een eigen supercharger-netwerk, aldus Motor1.com.

Porsche doet dit om de transitie naar elektrische auto’s te versnellen. Op dit moment is er één elektrische Porsche, de Taycan. Echter, er komen er een hoop aan op korte termijn. Denk aan de Porsche 718 (Boxster en Cayman) en de nieuwe Macan. Porsche heeft al bevestigd dat in 2030 80% van de Porsches elektrisch is.

Extra incentive

Daarvoor is er nog flink werk aan de winkel. Porsche werkt in Europa samen met Ionity, maar het merk komt dus ook met een eigen supercharger-netwerk. Het is zeker geen vervanging van de samenwerking met Ionity (of Electrify US & Canada in respectievelijk de VS en Canada). Het is een extra incentive.

Hoe Porsche het vorm gaat geven, is nog niet bekend. Er is natuurlijk maar zoveel dat je kunt doen met een laadpaal station. Aan de andere kant, de gemiddelde Porsche rijder kan een verse espresso of muffin vast wel waarderen. Reken er maar niet op dat het een goedkope service wordt.

Wel gaan we ervan uit dat Porsche zijn best zal doen om de laadsnelheden zo kort mogelijk te maken. Dat is nog weleens een uitdaging bij een gewone laadpaal. Dan kun je nog wel tot 270 kW laden, maar als de paal niet verder gaat dan 50 kW, schiet je er alsnog niets mee op.

Wanneer de eerste Porsche superchargers geïnstalleerd worden, is niet bekend. Wel dat het onderdeel is van de 2030 plannen, dus ze moeten er wel binnenkort mee gaan beginnen.

Video can’t be found

Meer lezen? Deze EV’s zijn goedkoper geworden in 2021!