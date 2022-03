Cupra Born sportiever gemaakt, eindelijk

En het hoeft niet eens de wereld te kosten om de Cupra Born sportiever te maken.

Een van de meest wonderlijke geboortes in autoland is de Cupra Born. De auto begon zijn carriere als Seat El-Born, maar kreeg een nieuwe voor- én achternaam. In beide gevallen is de missie gelijk: het is de sportievere variant van de Volkswagen ID3. Is dat dan ook gelukt? Toevallig ging jullie aller @wouter onlangs nog met de auto op stap. Even kijken of je er ook een beetje mee kunt driften op besneeuwde ondergrond. de video kun je onderaan dit artikel lezen.

De grote uitdaging voor Cupra is dat ze enerzijds sportief willen (c.q. moeten) zijn, anderzijds willen ze er ook een hoop van verkopen. Je zal als fabrikant dus altijd een compromis moeten sluiten. Mocht je als consument niet tevreden zijn met het compromis, dan kun je gelijk altijd de auto naar eigen smaak afstellen. Geheel toevallig zijn er ineens twee Duitse merken die onderdelen ontwikkeld hebben om de Cupra Born sportiever te maken.

H&R

We beginnen met de eerste: H&R. Deze onderstelspecialist focust zich voornamelijk op veren, schroefsets, spacers en anti-rollbars. Voor de Cupra Born hebben ze in dit geval verlagingsveren. Deze zijn dusdanig ontwikkeld dat ze samen kunnen werken met de standaard schokdempers. Mede daardoor is de verlaging vrij subtiel: 30 millimeter voor en 30 millimeter achter.

Om te zorgen dat de velgen mooier in de wielkasten staan, kun je ook opteren voor de TRAK+ spoorverbreders. Prijzen hebben we ook voor je. De sportverenset (in het Duits klinkt het mooier) kost 351,92 euro. Dat is inclusief BTW, maar zonder montage. Bij de spoorverbredrs is de prijs afhankelijk van welke je kiest qua dikte. In dit geval zijn ze 16 millimeter en kosten ze 92,55 euro per as.

Cupra Born sportiever met KW

Maar mocht dit niet voldoende zijn voor jou en jouw Cupra Born, is er nog een optie. Daarvoor kun je terecht bij KW Suspensions. Naast eigenaar van Reiger (dempers) en BBS (wielen) maakt KW ook uitstekende schroefsets. In dit geval gaat het de KW V3-schroefset. Deze kun je handmatig in hoogte verstellen. Daarbij kun je de dempers op twee wijzes instellen (rebound en inbound).

Mocht je de de adaptieve dempers op je Cupra Born besteld hebben, dan is er daar een oplossing voor dat het mooi samenwerkt met de upgrade van KW in de vorm van een extra bedieningskastje. Qua verlaging kun je – zoals gezegd – mooi kiezen tussen de hoogte. De verlaging is 20 millimeter tot 45 millimeter.

Dit is een enorme upgrade, maar dat zie je ook terug in de prijs. De complete KW Variant 3-set voor de Cupra Born kost namelijk 1.999 inclusief BTW, exclusief montage. Maar hey, dan is jouw Cupra Born wél sportiever, precies wat de bedoeling was.

