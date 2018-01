James Stunt bewaart kluissleutel in Lambo, verliest 100 miljoen

Straight Stuntin'.

Als je onze site al langer bezoekt heb je vast weleens gehoord van James Stunt. Hij is zeg maar de Britse Jon Olsson, alleen dan met iets minder faam en zonder de ski-carrière. Daar staat tegenover dat James Hunt nog véél meer geld heeft dan Jon. Tevens was hij getrouwd met Petra Ecclestone, maar dat huwelijk is inmiddels alweer op de klippen gelopen #boulevardblog.

James pleegt ontzettend dure auto’s te kopen om die te voorzien van ontzettend dure tuning en ontzettend dure gepersonaliseerde kentekenplaten. Vervolgens rolt hij er in colonne mee naar de ontzettend dure winkels van Londen om daar zijn boodschapjes voor het weekend te doen. Het is decadent, maar stiekem ook wel gaaf. Plus het levert leuke plaatjes op.

Helaas voor James vangen hoge bomen veel wind. Dit weekend werd de 36-jarige beroofd door geboefte, dat er vandoor ging met de inhoud van zijn safe. De waarde van de buit, die bestaat uit onder andere horloges en juwelen, bedraagt naar verluidt zo’n 90 miljoen Pond. In hard currency is dat ongeveer 100 miljoen Euro. De criminelen hebben mogelijk toegang tot de safe gekregen omdat de sleutel ervan voor het grijpen lag in zijn door Mansory getunede Lamborghini Aventador Superveloce.

Een harde klap zou je zeggen, zeker gezien het feit dat James kennelijk niet verzekerd was voor dit soort tegenspoed. Maar we hoeven niet te vrezen dat James zijn gestunt met dure auto’s nu op moet geven. Het vermogen van de excentrieke Brit die zijn voormalige schoonpa Bernie ooit uitmaakte voor een vrouwelijk geslachtsdeel wordt geschat op enkele miljarden.