Pecunia non olet: autoverzekering voor tieners stervensduur

Yes je hebt je rijbewijs! Maar dan...

Man man man, wat een feest als je eindelijk dat roze pasje in handen hebt. Eindelijk mag je helemaal autonoom ’s heeren wegen betreden in een heilige koe. Probleem is alleen: zeker in Nederland is het best wel een duur grapje om zo’n ding voor de deur te hebben staan. Misschien heb je in je tienerjaren genoeg vakken gevuld om een dikke Golf IV GTI te kopen. Maar dat is pas het begin. Benzinekosten, onderhoud en vooral de maandelijks terugkerende wegenbelasting hakken er al flink in. Daarbij komt dan ook nog je verzekering.

Voor jonge bestuurders is die laatste post extra duur. De verklaring hiervoor is dat uit statistieken nog altijd blijkt dat jonge bestuurders vaker brokken maken dan hun wat oudere medeweggebruikers. Gevolg is dat een beginnend bestuurder van 18 volgens geld.nl al snel een kleine twee ruggen per jaar moet betalen aan het verzekeren van zijn/haar auto. De cijfers zijn gebaseerd op de fictieve aanvragen van twee 18-jarigen uit Tubbergen respectievelijk Tilburg om een WA-verzekering af te sluiten op een Golf uit 2008 respectievelijk een Clio uit 2007. Het blijkt dat een 18-jarige zo’n 200 procent meer moet betalen dan een 25-jarige, zelfs als die 25-jarige ook nul schadevrije jaren heeft.

Opvallend is ook dat sommige verzekeraars de auto van een 18-jarige überhaupt niet willen verzekeren. Geinig is daarbij wel dat ze niet allemaal keihard de leeftijd van de primaire bestuurder opgeven als reden hiervoor. Zo geeft Lancyr bij de Golf uit 2008 aan dat de cataloguswaarde van de auto te hoog is. Verschillende verzekeraars waaronder ING zeggen zowel bij de Clio als de Golf dat de auto’s te zwaar wegen (meer dan 899 kilo). Het is duidelijk: ze willen jullie 18-jarigen het liefst in de auto boven dit artikel zien. Stelletje haters.

Mocht je jong zijn en wat willen zit er dus niks anders op dan door de neus betalen. Of heb jij de mazzel dat je indien noodzakelijk gebruik kan maken van de dikke SUV van paps en mams?