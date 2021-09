Nieuwe James Bond-film met gave Jaguars

De nieuwe James Bond-film beleeft zijn premiere vandaag. Gelukkig zitten er weer veel mooi Jaaaaaaags in.

Vandaag is het eindelijk zover! Na heel erg lang wachten is er dan eindelijk weer een nieuwe James Bond-film. Deze was al iets eerder af, maar vanwege Covid-19 werd de premiere uitgesteld. De reden is simpel, dit soort films gaan natuurlijk niet rechtstreeks naar Netflix.

Deze blockbusters moeten even een half jaar of langer in een bioscoop flink wat omzet genereren. Dus het was essentieel dat de bioscopen weer open waren voor de filmmakers. Het is precies dezelfde reden dat je ook langer moest wachten op de nieuwste Fast & Furious-film, bijvoorbeeld.

Nieuwe James Bond film

Bij James Bond-films is de product placement niet van de lucht. Dat is eigenlijk al sinds de jaren '70 het geval. In het begin hadden de producers nog moeite om auto's te ritselen voor de films, maar tegenwoordig staan de filmmakers in de rij.











Uiteraard hebben we een leuk weetje voor, waarmee je op niemand indruk zult maken vandaag. Het gaat om de Duitser Wolfgang Reitzle. Hij was goed bevriend met de familie Broccoli, de eigenaren van James Bond. Reitzle werkte in de jaren ’90 voor BMW, wat precies de reden was dat Pierce Brosnan in een Z3, 750i en Z8 mocht rondtoeren. In 2001 verhuisde hij naar Ford, waar hij president werd van de PAG (Premier Auto Group). Ineens zag je in de James Bond-films Aston Martins, Jaguars, Land Rovers en Volvo’s.

Jaguars

Die Jaguars zijn gelukkig altijd gebleven. De intussen 72-jarige Wolfgang Reitzle is tegenwoordig met andere dingen bezig, maar de Britse auto's zijn er nog. Dus Bond rijdt Aston Martin en de Bad Guys mogen hun kunsten vertonen in Jaguars en Land Rovers.

















In dit geval zien we twee Jaguar XF’s die een Italiaanse stad onveilig maken. Voor de kenners is er ook een Lancia Thesis te zien. De nieuwe James Film (No Time To Die) gaat dus vanaf vandaag in premiere. Het is de laatste keer dat Daniel Craig zijn kunsten vertoond als ’s werelds meest beroemde Brits geheim agent.

